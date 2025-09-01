Яна Глущенко разом із чоловіком замилували світлиною з сином-другокласником

Яна Глущенко разом із чоловіком Олегом / © instagram.com/yamo4ka

Українська акторка Яна Глущенко разом із чоловіком Олегом відвели сина Тамерлана в другий клас та поділилися курйозом зі шкільної лінійки.

Для родини це було особливе свято, тому вони зустріли його з радістю та теплом.

У своєму дописі в Instagram зірка поділилася емоціями від початку навчального року і розповіла про смішний епізод з урочистої лінійки. Яна написала, що директорка школи пожартувала про те, що свято першого дзвоника не тільки для дітей, а й в першу чергу для батьків, адже з цього моменту починаються їхні офіційні вихідні.

"Як сьогодні сказала директорка: "Батьки, вітаю вас — це ваш перший вихідний!" Дійсно, свято не лише для школярів, а й для нас", — зазначила артистка.

Акторка побажала, щоб новий навчальний рік був для її сина та всіх школярів легким, цікавим і натхненним.

Нагадаємо, нещодавно Яна Глущенко розсекретила талант 7-річного сина. Вона показала, на які заняття вперше відвела хлопчика.