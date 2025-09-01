- Дата публікації
Яна Глущенко разом із чоловіком замилували світлиною з сином-другокласником
Артистка поділилася кумедною ситуацією з урочистої частини заходу.
Українська акторка Яна Глущенко разом із чоловіком Олегом відвели сина Тамерлана в другий клас та поділилися курйозом зі шкільної лінійки.
Для родини це було особливе свято, тому вони зустріли його з радістю та теплом.
У своєму дописі в Instagram зірка поділилася емоціями від початку навчального року і розповіла про смішний епізод з урочистої лінійки. Яна написала, що директорка школи пожартувала про те, що свято першого дзвоника не тільки для дітей, а й в першу чергу для батьків, адже з цього моменту починаються їхні офіційні вихідні.
"Як сьогодні сказала директорка: "Батьки, вітаю вас — це ваш перший вихідний!" Дійсно, свято не лише для школярів, а й для нас", — зазначила артистка.
Акторка побажала, щоб новий навчальний рік був для її сина та всіх школярів легким, цікавим і натхненним.
