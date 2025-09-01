ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
210
Час на прочитання
1 хв

Яна Глущенко разом із чоловіком замилували світлиною з сином-другокласником

Артистка поділилася кумедною ситуацією з урочистої частини заходу.

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Яна Глущенко разом із чоловіком Олегом

Яна Глущенко разом із чоловіком Олегом / © instagram.com/yamo4ka

Українська акторка Яна Глущенко разом із чоловіком Олегом відвели сина Тамерлана в другий клас та поділилися курйозом зі шкільної лінійки.

Для родини це було особливе свято, тому вони зустріли його з радістю та теплом.

У своєму дописі в Instagram зірка поділилася емоціями від початку навчального року і розповіла про смішний епізод з урочистої лінійки. Яна написала, що директорка школи пожартувала про те, що свято першого дзвоника не тільки для дітей, а й в першу чергу для батьків, адже з цього моменту починаються їхні офіційні вихідні.

"Як сьогодні сказала директорка: "Батьки, вітаю вас — це ваш перший вихідний!" Дійсно, свято не лише для школярів, а й для нас", — зазначила артистка.

Яна Глущенко з чоловіком і сином / © instagram.com/yamo4ka

Яна Глущенко з чоловіком і сином / © instagram.com/yamo4ka

Акторка побажала, щоб новий навчальний рік був для її сина та всіх школярів легким, цікавим і натхненним.

Нагадаємо, нещодавно Яна Глущенко розсекретила талант 7-річного сина. Вона показала, на які заняття вперше відвела хлопчика.

Дата публікації
Кількість переглядів
210
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie