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Яна Глущенко розкрила подробиці втечі на танку ексколеги з "Дизель шоу" до Білорусі та її позицію
Акторка розповіла про зрадницьку позицію колишньої колеги, яка пережила окупацію на Київщині.
Українська акторка Яна Глущенко, яка нещодавно покинула "Дизель шоу", розповіла про свою колишню колегу Марину Грицук, яка на початку повномасштабного вторгнення опинилася в тимчасовій окупації.
Так, Грицук родом з Білорусі тривалий час працювала в Україні у "Дизель шоу". В інтерв’ю YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" Яна пригадала, що напередодні повномасштабного вторгнення вона мала виїхати за кордон. Утім, через наступ росіян цього зробити не вдалося, тому вона лишилася в Україні. У результаті потрапила в окупацію й перебувала під наглядом ворога близько двох тижнів.
"Почалося повномасштабне вторгнення й Маруся дуже переживала. Вона сідає в машину їхати, а її мали машиною до кордону відвезти після концерту в ніч проти 24 лютого. І почалося вторгнення. Їй знімали квартиру на Оболоні, але потім її відвезли в будинок заміський в бік Вишгорода", - поділилася Глущенко.
Актор пригадала, як тоді з окупації її вивозив чоловік Грицук, який домовився про співпрацю з танкістами. І таким чином вона приїхала назад до родини в Білорусі. Та навіть після побаченого Марина вирішила стати на бік Росії і бере там участь у проросійських проєктах. За словами Глущенко, подальшого спілкування між ними не було. Вона також припустила, що після повернення до Білорусі Грицук могла опинитися під наглядом спецслужб.
"У неї четверо синів і чоловік. А чоловік, здається, співак в Білорусі, і щось якось він домовився, щоб на якійсь там нейтральній території Маруся виходила з білим прапорцем, її посадили в танк. Здається, білоруський. Я не знаю, чесно. І її вивезли. Після цього ми не спілкувалися. Я так розумію, що після того, як вона повернулася з України, за нею дуже сильно почали стежити там органи. Це її вибір", - шокувала артистка.
Нагадаємо, нещодавно Яна Глущенко після звільнення з "Дизель шоу" назвала акторів з команди, з якими залишилася друзями дотепер.