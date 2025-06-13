Яна Глущенко розкрила подробиці втечі на танку ексколеги з "Дизель шоу" до Білорусі та її позицію

Яна Глущенко, Марина Грицук

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Українська акторка Яна Глущенко, яка нещодавно покинула "Дизель шоу", розповіла про свою колишню колегу Марину Грицук, яка на початку повномасштабного вторгнення опинилася в тимчасовій окупації.

Так, Грицук родом з Білорусі тривалий час працювала в Україні у "Дизель шоу". В інтерв’ю YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" Яна пригадала, що напередодні повномасштабного вторгнення вона мала виїхати за кордон. Утім, через наступ росіян цього зробити не вдалося, тому вона лишилася в Україні. У результаті потрапила в окупацію й перебувала під наглядом ворога близько двох тижнів.

"Почалося повномасштабне вторгнення й Маруся дуже переживала. Вона сідає в машину їхати, а її мали машиною до кордону відвезти після концерту в ніч проти 24 лютого. І почалося вторгнення. Їй знімали квартиру на Оболоні, але потім її відвезли в будинок заміський в бік Вишгорода", - поділилася Глущенко.

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Марина Грицук / © instagram.com/mary.gritsuk

Актор пригадала, як тоді з окупації її вивозив чоловік Грицук, який домовився про співпрацю з танкістами. І таким чином вона приїхала назад до родини в Білорусі. Та навіть після побаченого Марина вирішила стати на бік Росії і бере там участь у проросійських проєктах. За словами Глущенко, подальшого спілкування між ними не було. Вона також припустила, що після повернення до Білорусі Грицук могла опинитися під наглядом спецслужб.

"У неї четверо синів і чоловік. А чоловік, здається, співак в Білорусі, і щось якось він домовився, щоб на якійсь там нейтральній території Маруся виходила з білим прапорцем, її посадили в танк. Здається, білоруський. Я не знаю, чесно. І її вивезли. Після цього ми не спілкувалися. Я так розумію, що після того, як вона повернулася з України, за нею дуже сильно почали стежити там органи. Це її вибір", - шокувала артистка.

Нагадаємо, нещодавно Яна Глущенко після звільнення з "Дизель шоу" назвала акторів з команди, з якими залишилася друзями дотепер.