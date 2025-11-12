Яна Глущенко розлучається: серйозні кризи, втручання іншої жінки й справжня причина розриву

Яна Глущенко, Олег Збаращук і їхній син

Українська акторка та ексучасниця гумористичного шоу «Дизель Шоу» Яна Глущенко ошелешила новиною про розлучення з продюсером Олегом Збаращуком.

Протягом дев’яти років шлюбу артистка та продюсер будували сімейне щастя й виховували сина Тамерлана. Та попри спроби врятувати стосунки, подружжя пережило кілька серйозних криз і, зрештою, вирішило розлучитися. Редакція ТСН.ua зібрала головне про особисте життя зірки, її шлюб, який неодноразово опинявся на межі, та справжні причини розриву.

Історія знайомства зірок і освідчення на третій день роману

Акторка свого часу розповідала, що почуття до Олега зародилися тоді, коли вона перебувала з іншим хлопцем у тривалих стосунках. Та чоловік на спільних гастролях поступово завойовував серце дівчини, яка жартома казала йому «ставай у чергу». І лише після того, як Яна закінчила попередні трирічні стосунки, закрутилася справжня нова казка. Зокрема, за словами знаменитості, вже через три дні після початку роману з Олегом вони замислилися про весілля.

Яна Глущенко та Олег Збаращук

«Олег мені розповідав, що коли мене побачив, то йому не сподобалася. Подумав, що я зверхня. Потім розгледів, що я адекватна, узяв мене за руку через три дні після знайомства і сказав: „Ти вийдеш за мене заміж'“, — ділилася Глущенко.

Через тиждень Збаращук запитав згоди на одруження у акторки, але вона лишень посміялася й запитала «а де обручка?». Тож декількома тижнями пізніше продюсер вручив їй омріяну каблучку. Так, 2017 року вони офіційно узаконили свої стосунки у День сміху — 1 квітня.

Вагітність акторки та перші кризи подружнього життя

Про майбутнє поповнення у родині Яна дізналася ще коли не була заміжня. Акторка свого часу зізнавалася, що майже одразу після початку роману вона з’їхалася з майбутнім чоловіком і завагітніла. Так, артистка виходила заміж при надії і на початку жовтня народила сина Тамерлана, якому цього року нещодавно вже виповнилося вісім років.

Та після появи первістка у новоспеченого подружжя сталася перша криза. Через дуже напружені робочі графіки та батьківські клопоти у Яни з обранцем не було часу на себе. Тож через це зчинялися сварки та зростала напруга. Ба більше, закохані навіть планували розлучатися й несли документи до РАЦСу.

Яна Глущенко з сином / © instagram.com/yamo4ka

«Ми постійно працювали, ми майже не були разом. Ми почали сильно сваритися. Ми навіть подавали документи на розлучення. Я віддала йому свідоцтво про шлюб і казала, що ми розлучаємося. А вони щось подали, а потім повернули швиденько», — пригадувала знаменитість.

За словами Яни, вона вже тоді малювала сценарій матері-одиначки. Але почуття врятувати таки вдалося, коли Олег прийшов до акторки зі щирим зізнанням у коханні й домовленістю «жити дружно». До того ж врегулювати конфлікти допоміг переїзд і атмосфера нового помешкання, а також няня.

Купівля будинку під Києвом і різні спальні

Навесні цього року Глущенко з чоловіком впустили до свого родинного гніздечка журналістку «Люкс ФМ». Вони зізналися, що за власний триповерховий будинок віддали близько 200 тис. доларів. У процесі румтуру виявилося, що тоді закохані починали спати у різних кімнатах. Яна пояснювала це тим, що «чоловік погано спить». Це стало ще одним тривожним дзвіночком для деяких фанів. Тим не менш, подружжя запевняло, що все у них добре та давало коментарі разом.

Яна Глущенко і Олег Збаращук, їхній будинок

Серйозна криза й зізнання артистки про втручання іншої жінки в шлюб

Після сумнозвісного ДТП за участі колективу шоу «Дизель Шоу» акторка зверталася до психологів. Та у результаті, крім пропрацювання втрати близької колеги Марини Поплавської, зірка зіткнулася зі ще однією проблемою. За словами Глущенко, у той період фахівчиня ще й «максимально робила все так, щоб вона з чоловіком розлучилася».

Зокрема, артистка пригадала випадок, як Олег відвідував ту ж психолигиню, яка й буцімто підводила його до розлучення із зіркою. Вона припустила, що саме через ту лікарку стосунки в родині могли йти шкереберть. Ба більше, Олег після таких психотерапевтичних сесій був ініціатором розлучення. Та все ж подружжя примирилося. Акторка зізнавалася, що тоді обидва так до кінця і не зрозуміли тих думок розлучитися.

Яна Глущенко і Олег Збаращук / © instagram.com/yamo4ka

«Олег займався терапією. Він зі мною розлучався, а не я з ним. Мені вистачило, здається, сеансів шість. Ми проговорювали. Він не казав, що це типу через неї. Але він дуже різко змінився, коли почав до неї ходити, тому я це пов’язую з нею. Хоча вона дуже крутий психолог, доцент. І коли все ж таки прийняли рішення не розлучатися, я запитала: „А чому ти йшов?“ Він сказав: „Я не знаю“», — зізнавалася Яна.

Та через шість років Яна з чоловіком Олегом ще раз пішла на сімейну психотерапію. І вже з іншим фахівцем остаточно «врятувала стосунки». Навесні цього року зірка запевняла, що вони припинили ходити на сеанси, бо було «все добре» і вони навчилися розмовляти одне з одним.

Розлучення Яни Глущенко з продюсером: яка причина

Як грім серед ясного неба, днями стало відомо, що Яна Глущенко та Олег Збаращук розлучаються. Остаточне рішення піти різними шляхами подружжя ухвалило після дев’яти років стосунків. Вони не стали вдаватися в подробиці, але зазначили, що «сварок, зрад і непорозумінь» між ними не було. І додала, що «нарешті двоє дорослих один одного почули». Акторка з вдячністю за минулі роки щастя відпустила Олега.

Яна Глущенко і Олег Збаращук / © instagram.com/yamo4ka

Своєю чергою, колишній чоловік зірки також прокоментував непросте рішення розлучитися. Він так само не копирсався у брудній білизні, але пояснив, що вони обидва боролися за почуття. Та все ж не вдалося. Водночас у щирому дописі в Instagram продюсер подякував ексдружині за все й побажав їй щастя у майбутньому.

«Дякую тобі за неймовірного Тамерлана, за кохання і відвертість, у мене в душі залишились тільки найтепліші спогади про наші дев’ять років. Я дуже хочу, щоб ти була щасливою і завжди буду тебе любити своєю любов’ю, про яку знаєш тільки ти», — написав Збаращук до колишньої дружини.

До слова, колишнє подружжя продовжуватиме виховувати спільного сина Тамерлана. Водночас від ще одних попередніх стосунків Олег виховує ще одного сина.