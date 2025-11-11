ТСН у соціальних мережах

Яна Глущенко розлучається з чоловіком після восьми років шлюбу: причина

Відомо, що раніше подружжя переживало кризу в стосунках.

Яна Глущенко і Олег Збаращук

Яна Глущенко і Олег Збаращук / © instagram.com/yamo4ka

Українська акторка та ексучасниця гумористичного шоу «Дизель Шоу» Яна Глущенко приголомшила шанувальників особистим зізнанням.

У своєму Instagram артистка розповіла, що розлучається зі своїм чоловіком, музикантом Олегом Збаращуком, після дев’яти років стосунків. Так, знаменитість опублікувала відвертий допис, у якому відверто поділилася подробицями взаємин з ексобранцем.

«Ніколи б не могла подумати, що писатиму ці слова, але ми з Олегом більше не разом — ми розлучаємося. Це наше спільне, доросле рішення. Без сварок, зрад і непорозумінь. Просто нарешті двоє дорослих один одного почули», — написала Глущенко.

Зірка підкреслила, що їхнє рішення — не наслідок конфліктів, а спокійне і взаємне розставання двох людей, які з повагою ставляться одне до одного. Знаменитість подякувала Збаращуку за роки, проведені разом, і згадала життєві уроки, яких вони навчалися одне в одного.

«Я безмежно вдячна Олегу за те, що колись взяв мене за руку — і дев’ять років не відпускав. Ми багато чого пройшли, вчилися один у одного, не слухалися один одного — але нам так було кайфово», — зізналася зірка.

Яна Глущенко і Олег Збаращук / © instagram.com/yamo4ka

Яна також згадала про їхнього спільного сина Тамерлана, зазначивши, що він став найкращим, що залишилося від їхнього кохання. Додатково акторка закликала своїх підписників не розпитувати подробиць і просто прийняти її заяву як факт.

«Ми вже не пара, але назавжди залишаємося батьками. У нас неймовірний син. Тільки в справжньому коханні можуть народжуватися такі дітки. Олегу Анатолійовичу, я завжди буду тебе любити — тільки вже іншою любов’ю», — завершила свій допис Глущенко.

Нагадаємо, нещодавно Яна Глущенко приголомшила вартістю навчання свого 8-річного сина в приватній школі. Акторка зізналася, що щомісячна сума за освіту дитини є чималою, однак вона переконана — якісні знання варті таких витрат.

