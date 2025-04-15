Яна Глущенко розсекретила, чим займатиметься після відходу з "Дизель Шоу"

Яна Глущенко / © instagram.com/yamo4ka

Реклама

Українська акторка Яна Глущенко розповіла, чим буде займатися після відходу з гумористичного проєкту “Дизель Шоу”.

Так, днями зірка приголомшила новиною, що більше не є в складі команди шоу. Утім, артистка заспокоїла прихильників та зазначила, що не зникатиме з медійного простору. Знаменитість в Instagram поділилася, що багато років була акторкою саме комедійного жанру. Проте, нині Яні Глущенко хочеться бути різною та спробувати себе в чомусь новому.

Тож, акторка пообіцяла прихильникам, що далі на них чекає чимало різних її проєктів. Окрім того, артистка говорить, що тішитиме фанів і зніманнями. До речі, Глущенко зізналась, що саме прихильники надихнули її на такі кардинальні зміни.

Реклама

Яна Глущенко / © instagram.com/yamo4ka

“Раніше я багато років розважала вас як комедійна акторка, а тепер хочу бути для вас різною. Саме ви мене надихнули йти далі, дорогі глядачі та підписники! Що буде далі? Тільки круті проєкти, багато знімань і краси! Дякую усім за підтримку”, — поділилася акторка.

Нагадаємо, днями Яна Глущенко оголосила, що покинула “Дизель Шоу”. Артистка вже пояснила, чому прийняла таке рішення.