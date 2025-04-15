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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
413
Час на прочитання
1 хв

Яна Глущенко розсекретила, чим займатиметься після відходу з "Дизель Шоу"

Артистка не покидатиме медійний простір.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Яна Глущенко

Яна Глущенко / © instagram.com/yamo4ka

Українська акторка Яна Глущенко розповіла, чим буде займатися після відходу з гумористичного проєкту “Дизель Шоу”.

Так, днями зірка приголомшила новиною, що більше не є в складі команди шоу. Утім, артистка заспокоїла прихильників та зазначила, що не зникатиме з медійного простору. Знаменитість в Instagram поділилася, що багато років була акторкою саме комедійного жанру. Проте, нині Яні Глущенко хочеться бути різною та спробувати себе в чомусь новому.

Тож, акторка пообіцяла прихильникам, що далі на них чекає чимало різних її проєктів. Окрім того, артистка говорить, що тішитиме фанів і зніманнями. До речі, Глущенко зізналась, що саме прихильники надихнули її на такі кардинальні зміни.

Яна Глущенко / © instagram.com/yamo4ka

Яна Глущенко / © instagram.com/yamo4ka

“Раніше я багато років розважала вас як комедійна акторка, а тепер хочу бути для вас різною. Саме ви мене надихнули йти далі, дорогі глядачі та підписники! Що буде далі? Тільки круті проєкти, багато знімань і краси! Дякую усім за підтримку”, — поділилася акторка.

Нагадаємо, днями Яна Глущенко оголосила, що покинула “Дизель Шоу”. Артистка вже пояснила, чому прийняла таке рішення.

Дата публікації
Кількість переглядів
413
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