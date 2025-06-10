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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
917
Час на прочитання
1 хв

Яна Глущенко розсекретила нову професію після звільнення з "Дизель шоу": "Мій перший досвід"

Яна Глущенко розповіла, ким тепер працюватиме. Артистка й надалі залишатиметься в кадрі.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Яна Глущенко

Яна Глущенко / © instagram.com/yamo4ka

Українська акторка Яна Глущенко розсекретила свою нову професію після звільнення з "Дизель шоу".

Знаменитість після відходу з гумористичного проєкту довго не сиділа без роботи. Яна Глущенко неочікувано стала ведучою та працюватиме у ранковому шоу на одному з телеканалів. Ба більше, артистка вже й встигла провести один із ефірів.

Акторка зізнається, що такий досвід для неї повністю новий, тож вона неабияк старалася. Також знаменитість вдячна колегами за підтримку в прямому ефірі.

Яна Глущенко / © instagram.com/yamo4ka

Яна Глущенко / © instagram.com/yamo4ka

"Рада була стати частиною цієї команди! Це щось новеньке для мене, але, скажу чесно, це дуже круто! Дякую хлопцям за теплий прийом, підтримку і жарти в ефірі — з вами було легко і весело. Не судіть суворо. Це був мій перший досвід у такому форматі, але я дуже старалася", - поділилася акторка.

Нагадаємо, близько 10 років Яна Глущенко була учасницею гумористичного шоу "Дизель шоу". У квітні акторка оголосила, що покидає проєкт. Нещодавно художній керівник "Дизель Студіо" Єгор Крутоголов прокоментував відхід артистки та розпів про свою реакцію на рішення колеги.

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Дата публікації
Кількість переглядів
917
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