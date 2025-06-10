Яна Глущенко розсекретила нову професію після звільнення з "Дизель шоу": "Мій перший досвід"

Яна Глущенко / © instagram.com/yamo4ka

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Українська акторка Яна Глущенко розсекретила свою нову професію після звільнення з "Дизель шоу".

Знаменитість після відходу з гумористичного проєкту довго не сиділа без роботи. Яна Глущенко неочікувано стала ведучою та працюватиме у ранковому шоу на одному з телеканалів. Ба більше, артистка вже й встигла провести один із ефірів.

Акторка зізнається, що такий досвід для неї повністю новий, тож вона неабияк старалася. Також знаменитість вдячна колегами за підтримку в прямому ефірі.

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Яна Глущенко / © instagram.com/yamo4ka

"Рада була стати частиною цієї команди! Це щось новеньке для мене, але, скажу чесно, це дуже круто! Дякую хлопцям за теплий прийом, підтримку і жарти в ефірі — з вами було легко і весело. Не судіть суворо. Це був мій перший досвід у такому форматі, але я дуже старалася", - поділилася акторка.

Нагадаємо, близько 10 років Яна Глущенко була учасницею гумористичного шоу "Дизель шоу". У квітні акторка оголосила, що покидає проєкт. Нещодавно художній керівник "Дизель Студіо" Єгор Крутоголов прокоментував відхід артистки та розпів про свою реакцію на рішення колеги.