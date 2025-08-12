ТСН у соціальних мережах

Яна Глущенко розсекретила талант 7-річного сина і показала, на які заняття його вперше відвела

Син Яни Глущенко спробує свої сили в спорті.

Яна Глущенко з чоловіком та сином

Яна Глущенко з чоловіком та сином / © instagram.com/yamo4ka

Українська акторка та ведуча Яна Глущенко розсекретила талант 7-річного сина Тамерлана.

Артистка привчає хлопчика до спорту. Ба більше, знаменитість вже й віддала сина до спортивної секції. У Тамерлана навіть відбулося перше заняття, щоправда, пробне. Акторка віддала сина на футбол. У своєму Instagram Яна Глущенко показала, як Тамерлан тренувався з іншими гравцями на футбольному полі.

За словами акторки, в її сина є талант до футболу. Зокрема, хлопчикові вдається чудово грати на позиції воротаря. Тож, нині знаменитість сподівається, що Тамерлану сподобається футбол і він продовжить ним займатися.

Яна Глущенко віддала сина на футбол / © instagram.com/yamo4ka

"Перше пробне тренування Таміка. Дуже сподіваюся, що йому зайде, бо він – воротар від Бога", - ділиться артистка.

