- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 112
- Час на прочитання
- 1 хв
Яна Глущенко розсекретила талант 7-річного сина і показала, на які заняття його вперше відвела
Син Яни Глущенко спробує свої сили в спорті.
Українська акторка та ведуча Яна Глущенко розсекретила талант 7-річного сина Тамерлана.
Артистка привчає хлопчика до спорту. Ба більше, знаменитість вже й віддала сина до спортивної секції. У Тамерлана навіть відбулося перше заняття, щоправда, пробне. Акторка віддала сина на футбол. У своєму Instagram Яна Глущенко показала, як Тамерлан тренувався з іншими гравцями на футбольному полі.
За словами акторки, в її сина є талант до футболу. Зокрема, хлопчикові вдається чудово грати на позиції воротаря. Тож, нині знаменитість сподівається, що Тамерлану сподобається футбол і він продовжить ним займатися.
"Перше пробне тренування Таміка. Дуже сподіваюся, що йому зайде, бо він – воротар від Бога", - ділиться артистка.
Нагадаємо, тим часом 7-річна донька ведучої Лілії Ребрик займається художньою гімнастикою. Нещодавно знаменитість хизувалася досягненнями Поліни та показувала здобуту нею медаль.