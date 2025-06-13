Яна Глущенко висловилася про розлучення друзів Бєднякових: "Не страждають, що живуть заради дітей"

Андрій Бєдняков з Анастасією Короткою, Яна Глущенко

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Українська акторка Яна Глущенко висловилася про розлучення шоумена Андрія Бєднякова з дружиною Анастасією Короткою.

В інтерв’ю YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" акторка поділилася, що тривалий час товаришувала з зірковою парою та навіть навідувалася в гості. Тож, після приголомшливої новини написала Андрію та Анастасії повідомлення зі словами підтримки. На думку Глущенко, це було їхнє виважене рішення. Крім того, вона тішиться, що попри наявність дітей, пара не намагалася зберегти стосунки "заради сім’ї", а навпаки — діяла чесно.

Андрій Бєдняков з Анастасією Короткою / © instagram.com/biedniakov

"Ми дуже класно дружили з Настею й Андрюшею. Я була в них в гостях, ми ходили тусили разом. Періодично ми можемо, звісно, з Настею щось полистуватися. Мені дуже подобається, як вона там веде свою сторінку в Instagram. І передивилася моновиставу Андрюші. І коли дізналася, що вони розлучилися, я і Насті, і Андрію написала майже однакові СМС-ки, що шкода, але ви великі молодці, що ви у нормальних стосунках прийняли доросле рішення іти далі окремо. І так, їх об'єднують діти, але вони не страждають через те, що вони живуть разом заради дітей", - зазначила зірка.

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Зазначимо, про розлучення Андрій Бєдняков з Анастасією Короткою повідомили в жовтні минулого року. За словами ведучого, причиною стала відстань і брак спілкування. Тим не менш, вони обидва запевнили, що залишаються друзями заради виховання двох спільних дітей – доньки Ксенії та сина Остапа.

Нагадаємо, нещодавно акторка Яна Глущенко заговорила про кризу у шлюбі та припустила, хто був винен.