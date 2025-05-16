Яна Глущенко з чоловіком і сином показала свій розкішний маєток за 200 тис. дол: вигляд зсередини

Будинок Яни Глущенко

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Українська акторка Яна Глущенко, яка нещодавно розсекретила суму виплат після звільнення з "Дизель шоу", провела екскурсію власним будинком.

Так, у компанії чоловіка Олега Збаращука, сина та програми "Люкс ФМ" вона показала власне триповерхове житло на Київщині, де живе понад п'ять років. За словами обранця зірки площа будинку становить 260 кв м. і купували вони його за 200 тис. доларів.

У просторій вітальні родини Глущенко чимало розставлених портретів, які нагадують про їхню любов і також декілька кумедних картин з домашніми улюбленцями. До речі, на дивані у цій зоні найчастіше час проводять саме пухнастики. Також вітальня містить камін і телевізор.

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Вітальня Яни Глущенко

Вітальня Яни Глущенко

Наступною артистка показала дитячу кімнату свого сина Тамерлана з розфарбованою стіною. Хлопчик також показав незвичне створіння в акваріумі – маленьку ящірку Діму.

Дитяча сина Яни Глущенко

Дитяча сина Яни Глущенко

У будинку також присутня простора кімната для гостей і гардеробна родини акторки з шафою вздовж стіни та столом. Далі Яна показала величезну спальню з власною ванною кімнатою. До речі, вона зізнається, що інколи на ніч вони розділяються з Олегом і ночують у різних кімнатах.

Кімната для гостей Яни Глущенко

Гардеробна Яни Глущенко

Спальня Яни Глущенко

Ванна Яни Глущенко

На третьому поверсі у зірки також стоїть ліжко, місце для зберігання одягу, оснащене місце для більярду і дитяча ігрова зона із батутом і кліткою з пацюком. Крім того, у власності Глущенко є сауна, але вона говорить, що ніколи не користувалася нею. Тож приміщення перетворилося на імпровізований склад.

Будинок Яни Глущенко

Будинок Яни Глущенко

А ось поблизу будинку Глущенко облаштувала собі сад і город, де висаджує овочі й дбає про дерева. Ба більше, зірка має власний вихід до річки Стугни.

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Річка поблизу дому Яни Глущенко

Нагадаємо, нещодавно кулінар Євген Клопотенко також показував свою простору квартиру у центрі міста та яке незвичне приладдя у нього стоїть на кухні.