Яна Глущенко заговорила про пластичні операції і що змінить у своїй зовнішності

Яна Глущенко / © instagram.com/yamo4ka

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Українська акторка Яна Глущенко відверто заговорила про пластичні операції.

Знаменитість у розмові зі Славою Дьоміним зізналась, що підтримує гарний зовнішній вигляд за допомогою косметологічних процедур. До пластики зірка не вдавалась. Проте Яна Глущенко говорить, що дещо все ж таки хоче в собі змінити.

Акторка поділилась, що в неї є друге підборіддя, яке її бентежить. Артистка вже й худнула, і робила різні масажі, але через її фізіологію все це не дає результатів. Тож, знаменитість хоче позбутися другого підборіддя у кабінеті пластичного хірурга. При цьому Яна Глущенко не збирається суттєво змінювати зовнішній вигляд, оскільки не є прихильницею цього.

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Яна Глущенко / © instagram.com/yamo4ka

«Колю ботокс. Я хочу собі підборіддя трішечки прибрати. Я ходила до косметологині і казала, що скільки б я не худла, не робила якісь масажі, воно все у мене спускається, бо в мене дуже активні м’язи шиї. Вона каже, що мені нічого з цим не зробиш, бо така фізіологія. Я хочу мати гарний вигляд. Я не кажу, що робити собі ніс, вилиці, губи», — говорить акторка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Ауріка Ротару зізналась, як зберігає красу без пластики. Артистка розсекретила, що їй допомагає мати значно молодший вигляд.

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