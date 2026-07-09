ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
40
Час на прочитання
1 хв

Яна Глущенко заговорила про пластичні операції і що змінить у своїй зовнішності

Артистка зізналась, що хоче дечого позбутися.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Коментарі
Яна Глущенко

Яна Глущенко / © instagram.com/yamo4ka

Українська акторка Яна Глущенко відверто заговорила про пластичні операції.

Знаменитість у розмові зі Славою Дьоміним зізналась, що підтримує гарний зовнішній вигляд за допомогою косметологічних процедур. До пластики зірка не вдавалась. Проте Яна Глущенко говорить, що дещо все ж таки хоче в собі змінити.

Акторка поділилась, що в неї є друге підборіддя, яке її бентежить. Артистка вже й худнула, і робила різні масажі, але через її фізіологію все це не дає результатів. Тож, знаменитість хоче позбутися другого підборіддя у кабінеті пластичного хірурга. При цьому Яна Глущенко не збирається суттєво змінювати зовнішній вигляд, оскільки не є прихильницею цього.

Яна Глущенко / © instagram.com/yamo4ka

Яна Глущенко / © instagram.com/yamo4ka

«Колю ботокс. Я хочу собі підборіддя трішечки прибрати. Я ходила до косметологині і казала, що скільки б я не худла, не робила якісь масажі, воно все у мене спускається, бо в мене дуже активні м’язи шиї. Вона каже, що мені нічого з цим не зробиш, бо така фізіологія. Я хочу мати гарний вигляд. Я не кажу, що робити собі ніс, вилиці, губи», — говорить акторка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Ауріка Ротару зізналась, як зберігає красу без пластики. Артистка розсекретила, що їй допомагає мати значно молодший вигляд.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
40
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie