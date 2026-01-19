Яна Глущенко заговорила про поділ майна з ексчоловіком та в яких стосунках вони перебувають зараз

Яна Глущенко / © instagram.com/yamo4ka

Українська акторка та ексучасниця гумористичного шоу "Дизель Шоу" Яна Глущенко заговорила про поділ майна з колишнім чоловіком Олегом Збаращуком і зізналась, в яких стосунках перебуває з ним зараз.

Подружжя у листопаді 2025 року оголосило про розрив. Яна Глущенко на проєкті "Тур зірками" запевняє, що вони перебувають в хороших стосунках, чому вона неабияк рада. За словами акторки, в них з ексчоловіком є спільна дитина. Тож, колишнє подружжя першою чергою думає саме про сина.

"У нас є спільна дитина, і ми обоє любимо нашу дитину. Ми в нормальних стосунках, ми гарно розійшлися, ми не вороги, ми прожили дев'ять років разом і одне одному вдячні за це. Тож, все нормально. Я дуже радію, що в нас такі стосунки після розлучення", - говорить акторка.

Яна Глущенко з колишнім чоловіком та сином / © instagram.com/yamo4ka

До слова, колишнє подружжя офіційно ще не розлучене, попереду на них чекає суд. Також Глущенко та Збаращук не ділили спільне майно. Та акторка говорить, що хоче, аби все відбулося по-чесному. Аліменти Олег Збаращук теж не виплачує. Проте після розлучення він фінансово забезпечує сина та покриває його потреби.

"Нас ще офіційно не розлучили, тобто ще суду не було. Але Олег одразу сказав, що буде допомагати, оплачувати школу, ще якісь потреби Тамерлана. Він гарний тато. Він багато часу проводить з Тамерланом, тому все добре", - додала акторка.

Яна Глущенко з колишнім чоловіком та сином / © instagram.com/yamo4ka

Також Яна Глущенко зазначила, що хоч вони з ексчоловіком й спілкуються, проте возз'єднання вже неможливе. Сама ж знаменитість наразі насолоджується своїм статусом та не квапиться будувати нові стосунки, оскільки, як говорить артистка, треба остаточно відійти від попередніх.

