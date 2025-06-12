Яна Глущенко заговорила про зарплату в "Дизель шоу" і яку заборгованість перед нею має проєкт

Яна Глущенко / © instagram.com/yamo4ka

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Українська акторка Яна Глущенко, яка нещодавно покинула гумористичний проєкт "Дизель шоу" після 10 років роботи, вперше відверто розповіла про систему оплати праці в команді.

В інтерв’ю YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" зірка поділилася деталями про ставки зарплати та виплати за рекламні інтеграції. За словами Глущенко, всі актори мали однакову фіксовану ставку за участь у шоу, однак також існувала система премій, яка виплачувалась не всім. Причини такої вибірковості артистка не уточнювала, зазначивши, що не ставила запитань керівництву, а лише "спостерігала".

"Ставка була одна у всіх. Але були актором премії. І дехто їх не отримував. Я не запитувала чому так. Я спостерігала. Але я пішла не через гроші. Просто я хочу йти далі", - підкреслила Яна.

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Яна Глущенко на зніманнях "Дизель шоу" / © instagram.com/yamo4ka

Окремо акторка пояснила, як формувалася оплата за рекламу в межах "Дизель шоу". Глущенко розповіла, що розрахунок залежав від кількості скетчів і сцен, у яких брав участь актор. Утім, за словами акторки, такі виплати вже більше ніж пів року не надходять.

"Зарплата за рекламу залежала від того, скільки скетчів знімалося, в якій кількості ти знімаєшся, або якщо ти там в номерах їси. І потім вони якось там враховували і у нас у всіх була різна зарплата за рекламу. І нам, наскільки я знаю, вже давно, більше ніж півроку, не оплачується це все. І я навіть не знаю, яка сума. Але вони молодці й майже одразу розрахувалися за концерти. Здається, в той же день, коли я пішла. Але рекламу ще чекаю і сподіваюся, що дочекаюся", - здивувала акторка.

Нагадаємо, нещодавно Яна Глущенко розсекретила свою нову професію. Артистка зізналась, ким тепер працює.