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Яна Глущенко заговорила про зарплату в "Дизель шоу" і яку заборгованість перед нею має проєкт
Акторка здивувала неоднозначною системою виплати премій команді.
Українська акторка Яна Глущенко, яка нещодавно покинула гумористичний проєкт "Дизель шоу" після 10 років роботи, вперше відверто розповіла про систему оплати праці в команді.
В інтерв’ю YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" зірка поділилася деталями про ставки зарплати та виплати за рекламні інтеграції. За словами Глущенко, всі актори мали однакову фіксовану ставку за участь у шоу, однак також існувала система премій, яка виплачувалась не всім. Причини такої вибірковості артистка не уточнювала, зазначивши, що не ставила запитань керівництву, а лише "спостерігала".
"Ставка була одна у всіх. Але були актором премії. І дехто їх не отримував. Я не запитувала чому так. Я спостерігала. Але я пішла не через гроші. Просто я хочу йти далі", - підкреслила Яна.
Окремо акторка пояснила, як формувалася оплата за рекламу в межах "Дизель шоу". Глущенко розповіла, що розрахунок залежав від кількості скетчів і сцен, у яких брав участь актор. Утім, за словами акторки, такі виплати вже більше ніж пів року не надходять.
"Зарплата за рекламу залежала від того, скільки скетчів знімалося, в якій кількості ти знімаєшся, або якщо ти там в номерах їси. І потім вони якось там враховували і у нас у всіх була різна зарплата за рекламу. І нам, наскільки я знаю, вже давно, більше ніж півроку, не оплачується це все. І я навіть не знаю, яка сума. Але вони молодці й майже одразу розрахувалися за концерти. Здається, в той же день, коли я пішла. Але рекламу ще чекаю і сподіваюся, що дочекаюся", - здивувала акторка.
Нагадаємо, нещодавно Яна Глущенко розсекретила свою нову професію. Артистка зізналась, ким тепер працює.