Гламур
246
1 хв

Яна Глущенко здивувала, що сталося із заборгованими їй коштами від "Дизель шоу"

Артистка привідкрила завісу фінансових проблем з колишнім місцем роботи.

Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Яна Глущенко

Яна Глущенко / © instagram.com/yamo4ka

Акторка та зірка "Дизель Шоу" Яна Глущенко вперше прокоментувала ситуацію з боргами команди та реакцію колег на її рішення.

На запитання, чи вдалося артистці отримати гроші, які їй нібито заборгувало керівництво шоу Глущенко відповіла доволі стримано. Зірка зазначила, що не тримає зла і вже відпустила цю історію.

"Я все відпустила. Я навіть не знала, яка мала бути кінцева сума, тому просто відпустила", — сказала Яна у шоу "33 запитання".

Яна Глущенко / © instagram.com/yamo4ka

Яна Глущенко / © instagram.com/yamo4ka

Також акторка зізналася, що після того, як оголосила про свій вихід, отримала підтримку від колишніх колег, зокрема від Вікторії Булітко, з якою їх довгий час пов’язувала дружба: «Віка подзвонила й каже: "Мать, ти шо?!". Вона мене одразу підтримала, сказала, що я молодець і побажала всього найкращого".

За словами Яни, зараз вона зосередилася на особистому розвитку та нових проєктах. Знаменитість зізналася, що після виходу з "Дизель Шоу" відчула внутрішню свободу та готовність рухатися далі.

Нагадаємо, нещодавно Яна Глущенко поділилася кадрами, як разом із 8-річним сином переживала нічний обстріл. Артистка зізналася, що ця ніч стала для їхньої родини справжнім випробуванням, і показала, як вони ховалися, коли над містом пролунали вибухи.

