Яна Глущенко здивувала спробою розірвати шлюб з чоловіком: "Подавали документи на розлучення"

Яна Глущенко з чоловіком / © instagram.com/yamo4ka

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Українська акторка Яна Глущенко, яка нещодавно розкрила причину звільнення з "Дизель Шоу", розкрила подробиці особистого життя.

Артистка вже восьмий рік перебуває у шлюбі з продюсером Олегом Збаращуком. Разом вони виховують 7-річного сина. Та так ідеально було не завжди. Яна в інтерв'ю Славі Дьоміну розповіла про кризовий період подружнього життя, коли у них були регулярні сварки на тлі стрімкого виру життя. Ба більше, пара навіть хотіла офіційно розірвати шлюб. Утім, кохання перемогло й вони забрали документи назад.

"Ми познайомилися й одразу почали жити разом – я завагітніла. І у нас не було того періоду, щоб ми один одного пізнали. Враховуючи те, що ми постійно працювали, ми майже не були разом. Ми почали сильно сваритися. Ми навіть подавали документи на розлучення. Я віддала йому свідоцтво про шлюб і казала, що ми розлучаємося. А вони щось подали, а потім повернули швиденько", - приголомшила Глущенко.

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Яна Глущенко з чоловіком і сином / © instagram.com/yamo4ka

Знаменитість ділиться, що врятувати стосунки вдалося цікавим методом. Так, Яна припускає, що вони возз'єдналися після того, як вона дала чітко усвідомити обранцеві, що далі зможе йти без нього. А він же не витримав напруги та чесно зізнався, що насправді хоче продовжувати будувати сімейне життя разом. І після того подружжя порозумілося.

"Ми зійшлися, тому що я сказала: "Добре, йди. А я все сама зможу: орендуємо меншу хату і я реабілітуюся, все нормально, малий зі мною". І через дня три повертається й каже: "Люблю тебе і все". Я відповідаю: "От любиш, тоді давай жити дружно". І все, ми переїхали з того дому в іншу частину Київської області, де по цей день живемо", - пояснила Глущенко.

Нагадаємо, нещодавно Яна Глущенко показувала щасливе свіже фото з чоловіком та їхнім підрослим сином.