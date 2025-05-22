ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
203
Час на прочитання
2 хв

Яна Глущенко вперше зізналася, чому Максим Неліпа пішов з "Дизель Шоу"

В ексклюзивному коментарі ТСН.ua акторка вперше розповіла про те, як акторам повідомили про відхід Неліпи з колективу і від кого дізналася страшну звістку про його загибель. 

Автор публікації
Фото автора: Анна Севастьянова Анна Севастьянова
Яна Глущенко і Максим Неліпа

Яна Глущенко і Максим Неліпа

Ексколега по "Дизель Шоу" Яна Глущенко прокоментувала загибель свого друга Максима Неліпи і розповіла, після якої розмови він залишив проєкт.

Шоумен Максим Неліпа і акторка Яна Глущенко разом були учасниками гумористичного проєкту "Дизель Шоу". Згодом з різних причин його залишили. Від початку повномасштабного російського вторгнення Неліпа пішов служити у лави ЗСУ, і, на жаль, загинув у бою 12 травня.

"Я дізналася про цю страшну новину від чоловіка. На жаль, мене немає в Facebook, бо через росіян мою сторінку заблокували, тому я не завжди в курсі останніх новин. У перші хвилини я просто не могла в це повірити. У мене було абсолютне несприйняття цієї інформації. І в мене є така особливість, коли я дізнаюсь такі жахливі новини, я починаю задихатися, мені наче не вистачає повітря. Макс настільки весела людина, але з дуже сумними очима. Людина, яка з нічого могла зробити щось неймовірне. І постійно на репетиціях він щось паяв, майстрував і завжди це було з гумором", — розповіла в ексклюзивному коментарі для ТСН.ua Яна Глущенко.

Максим Неліпа / © Фото з особистого архіву

Максим Неліпа / © Фото з особистого архіву

За словами акторки, про відхід Максима Неліпи з "Дизель Шоу" вона дізналася від керівництва Студії, але досі не знає про справжні причини цього рішення: "Чого він тоді пішов, я, чесно кажучи, сама й досі не розумію. Це все трапилося дуже швидко. Наскільки я можу розуміти, вони з керівництвом Студії поговорили і вирішили більше не співпрацювати. Ми, актори, це дізналися по факту, а що між ним і керівництвом трапилося - це таємниця, покрита мороком. Нам просто сказали: "Макс більше не працює". І все, більше ніяких подробиць. У самого Макса я нічого не питала, він завжди був закритий. Я більше спілкувалася з його дружиною Томою, яка працювала у нас на знімальному майданчику і допомагала з кейтерингом". 

Учасники "Дизель Шоу" (2018 рік)

Учасники "Дизель Шоу" (2018 рік)

Нагадаємо, завтра, 23 травня у Києві відбудеться прощання з Максимом Неліпою. За словами його брата Андрія, колона рухатиметься від шпиталю до Майдану, де зроблять зупинку. Сама церемонія пройде у ДК КПІ. Початок – о 10:30. "З акторами ми це не обговорювали. Але я, звичайно, поїду на Майдан разом з чоловіком, хочу попрощатися з Максом. Але я не хочу, аби моя остання згадка про нього була пов'язана з моментом, як я бачу його у труні. Для мене особисто це дуже важко. Тому не знаю, чи підійду близько. Але я точно приїду на прощання і вшаную його пам’ять", — розповіла ТСН.ua Яна Глущенко.

Поховають відомого телеведучого на Байковому кладовищі в Києві.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie