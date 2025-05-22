Яна Глущенко вперше зізналася, чому Максим Неліпа пішов з "Дизель Шоу"

Яна Глущенко і Максим Неліпа

Реклама

Ексколега по "Дизель Шоу" Яна Глущенко прокоментувала загибель свого друга Максима Неліпи і розповіла, після якої розмови він залишив проєкт.

Шоумен Максим Неліпа і акторка Яна Глущенко разом були учасниками гумористичного проєкту "Дизель Шоу". Згодом з різних причин його залишили. Від початку повномасштабного російського вторгнення Неліпа пішов служити у лави ЗСУ, і, на жаль, загинув у бою 12 травня.

"Я дізналася про цю страшну новину від чоловіка. На жаль, мене немає в Facebook, бо через росіян мою сторінку заблокували, тому я не завжди в курсі останніх новин. У перші хвилини я просто не могла в це повірити. У мене було абсолютне несприйняття цієї інформації. І в мене є така особливість, коли я дізнаюсь такі жахливі новини, я починаю задихатися, мені наче не вистачає повітря. Макс настільки весела людина, але з дуже сумними очима. Людина, яка з нічого могла зробити щось неймовірне. І постійно на репетиціях він щось паяв, майстрував і завжди це було з гумором", — розповіла в ексклюзивному коментарі для ТСН.ua Яна Глущенко.

Реклама

Максим Неліпа / © Фото з особистого архіву

За словами акторки, про відхід Максима Неліпи з "Дизель Шоу" вона дізналася від керівництва Студії, але досі не знає про справжні причини цього рішення: "Чого він тоді пішов, я, чесно кажучи, сама й досі не розумію. Це все трапилося дуже швидко. Наскільки я можу розуміти, вони з керівництвом Студії поговорили і вирішили більше не співпрацювати. Ми, актори, це дізналися по факту, а що між ним і керівництвом трапилося - це таємниця, покрита мороком. Нам просто сказали: "Макс більше не працює". І все, більше ніяких подробиць. У самого Макса я нічого не питала, він завжди був закритий. Я більше спілкувалася з його дружиною Томою, яка працювала у нас на знімальному майданчику і допомагала з кейтерингом".

Учасники "Дизель Шоу" (2018 рік)

Нагадаємо, завтра, 23 травня у Києві відбудеться прощання з Максимом Неліпою. За словами його брата Андрія, колона рухатиметься від шпиталю до Майдану, де зроблять зупинку. Сама церемонія пройде у ДК КПІ. Початок – о 10:30. "З акторами ми це не обговорювали. Але я, звичайно, поїду на Майдан разом з чоловіком, хочу попрощатися з Максом. Але я не хочу, аби моя остання згадка про нього була пов'язана з моментом, як я бачу його у труні. Для мене особисто це дуже важко. Тому не знаю, чи підійду близько. Але я точно приїду на прощання і вшаную його пам’ять", — розповіла ТСН.ua Яна Глущенко.

Поховають відомого телеведучого на Байковому кладовищі в Києві.