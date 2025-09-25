Яніна Соколова після розлучення зізналася, як з колишнім забезпечує двох дітей: "Немає аліментів"

Яніна Соколова / © instagram.com/yanina_sokolova

Відома українська ведуча Яніна Соколова, яка нещодавно несподівано розповіла про зраду, розсекретила, скільки грошей їй потрібно на місяць для комфортного життя та хто фінансує потреби її дітей.

В інтерв’ю для шоу "55 за 5" журналістка зазначила, що має доволі багато потреб. Тож сума щомісячних витрат сягає близько 50 тис. щомісяця. Вона пояснила, що самостійно опікується приватним будинком під Києвом та двома дітьми від ексчоловіка, банкіра Володимира Литвина.

Яніна зізналася, що основну частину сімейного бюджету вона спрямовує саме на потреби двох синів Миколи та Мирона. Соколова розповіла, що батько її дітей платить за них лише у випадку, коли з ними бачиться, оскільки вони не домовлялися про аліменти.

Яніна Соколова з дітьми / © instagram.com/yanina_sokolova

"Думаю, що мені потрібно близько 50 тис. грн. З огляду на те, що я мама двох дітей і потрібно фінансувати все: будинок, харчування, гуртки… У дітей є батько. Коли вони з ним, то він їх забезпечує. Коли вони зі мною, тоді я забезпечую. У нас немає аліментів, кожен вкладається в дітей, коли він з ними", — поділилася телеведуча.

Знаменитість також розсекретила, скільки у середньому витрачає на комунальні послуги. Так, минулого місяця її рахунок за приватний будинок у селі склав 11 тисяч гривень.

