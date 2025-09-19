ТСН у соціальних мережах

Яніна Соколова вперше після розставання з Харчишиним зробила відверту заяву про особисте життя

Ведуча розповіла про пережитий досвід, але не стала згадувати жодних імен.

Віра Хмельницька
Яніна Соколова

Яніна Соколова / © instagram.com/yanina_sokolova

Українська телеведуча Яніна Соколова поділилася особистими переживаннями на тлі розриву стосунків з фронтменом гурту "Друга Ріка" Валерієм Харчишиним.

Журналістка зробила емоційний допис в Instagram. Вона не стала називати жодних імен, але водночас згадала за чоловіка у своєму житті, який несподівано зрадив її. Яніна говорить, що останніми днями думає про людську природу та чому люди інколи здатні на такі вчинки.

"Я рідко помиляюся в людях. Зазвичай це траплялося у мене з жінками.  Наша жіноча природа емоційна, непередбачувана і імпульсивна в емоціях і вчинках.  Але щоб зрадив довіру чоловік, напевно, практика для мене нечаста. За все своє 40-річне життя мою довіру зрадила лише одна людина. Зазвичай моє близьке і особисте, і робоче оточення — це люблячі, надійні, порядні люди. Останніми днями я думаю про те, що керує людьми коли вони зраджують довіру тих, кого ще вчора любили", — написала журналістка.

Яніна Соколова / © instagram.com/yanina_sokolova

Яніна Соколова / © instagram.com/yanina_sokolova

Соколова продовжила своє одкровення з повним непорозумінням людей, які готові зраджувати. Попри особистий біль, Соколова наголосила, що українці зараз переживають надзвичайно складний період — боротьбу не лише із зовнішнім ворогом, а й із внутрішніми травмами. Вона закликала людей шукати підтримку та не накопичувати образи.

"Як карколомно стають чужими, лицемірними істотами без гідності і честі. І що ними керує в цей момент, усвідомлюючи наслідки для самих себе передусім. Чому ці люди раптом брешуть. І як вони сплять вночі знаючи, що причинили біль. Ми живемо в складний час. Кожен з нас у боротьбі із війною і з самими собою. Але дивина того, що ще вчора ти був близьким, а сьогодні чужинцем не дає мені відповіді на просте питання: чому. Любіть одне одного. Говоріть одне з одним. Чуйте одне одного. Тримайте слово. Будьте опорою. Зрештою навіщо це все", — додала Яніна.

 Нагадаємо, нещодавно музикант Валерій Харчишин уперше розкрив колишній таємний роман з Яніною Соколовою і поставив крапку у чутках.

