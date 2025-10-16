- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 284
- Час на прочитання
- 2 хв
Яніна Соколова про наслідки лікування раку: "Я не є здоровою людиною через відсутність кількох органів"
Знаменитість поділилася, як онкологія вплинула на її життя.
Українська журналістка та телеведуча Яніна Соколова відверто зізналася, що навіть після кількох років перемоги над раком досі відчуває наслідки хвороби.
Яніна нагадала, що 2019 року вона пройшла складний 7-місячний курс хіміо- та променевої терапії, після якого її життя кардинально змінилося. Вона зізналася, що у неї відсутні деякі органи, які відіграють досить важливу роль в організмі людини.
“Я не є здоровою людиною через відсутність кількох органів, які мають свої функції в гормональній системі та системі кровопостачання”, — поділилася Яніна Соколова в інтерв’ю ”РБК-Україна”.
За словами журналістки, про діагноз вона дізналася випадково — результат аналізу потрапив до вкладки “спам” на електронній пошті. Відтоді почалися численні операції та лікування, які залишили свій слід в організмі. Соколова також відверто розповіла, що їй довелося відмовитися від гормональної терапії, щоб уникнути ризику рецидиву.
“Організм адаптувався, але поряд завжди купа таблеток. Це впливає не лише на зовнішність, а й на внутрішній стан”, — пояснила вона.
Окрім того, Яніна поділилася своїм досвідом використання медичного канабісу під час лікування. Вона додала, що канабіс допомагає не лише онкохворим, а й військовим та цивільним, які переживають сильний стрес, безсоння чи біль після операцій.
“Це був дуже ефективний спосіб знеболення — без побічних ефектів, окрім того, що просто хотілося їсти. Я допомагала друзям після ампутацій і великих операцій — це справді працює”, — наголосила ведуча.
Нагадаємо, нещодавно відома українська співачка Анжеліка Рудницька приголомшила зізнанням про боротьбу з важкою недугою, через яку вона певний час була прикута до ліжка. Артистка відверто розповіла, що стало причиною її паралічу.