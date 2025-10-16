Яніна Соколова про наслідки лікування раку: "Я не є здоровою людиною через відсутність кількох органів"

Яніна Соколова / © facebook.com/yanina.sokolova

Реклама

Українська журналістка та телеведуча Яніна Соколова відверто зізналася, що навіть після кількох років перемоги над раком досі відчуває наслідки хвороби.

Яніна нагадала, що 2019 року вона пройшла складний 7-місячний курс хіміо- та променевої терапії, після якого її життя кардинально змінилося. Вона зізналася, що у неї відсутні деякі органи, які відіграють досить важливу роль в організмі людини.

“Я не є здоровою людиною через відсутність кількох органів, які мають свої функції в гормональній системі та системі кровопостачання”, — поділилася Яніна Соколова в інтерв’ю ”РБК-Україна”.

Реклама

За словами журналістки, про діагноз вона дізналася випадково — результат аналізу потрапив до вкладки “спам” на електронній пошті. Відтоді почалися численні операції та лікування, які залишили свій слід в організмі. Соколова також відверто розповіла, що їй довелося відмовитися від гормональної терапії, щоб уникнути ризику рецидиву.

“Організм адаптувався, але поряд завжди купа таблеток. Це впливає не лише на зовнішність, а й на внутрішній стан”, — пояснила вона.

Яніна Соколова / © скриншот з відео

Окрім того, Яніна поділилася своїм досвідом використання медичного канабісу під час лікування. Вона додала, що канабіс допомагає не лише онкохворим, а й військовим та цивільним, які переживають сильний стрес, безсоння чи біль після операцій.

“Це був дуже ефективний спосіб знеболення — без побічних ефектів, окрім того, що просто хотілося їсти. Я допомагала друзям після ампутацій і великих операцій — це справді працює”, — наголосила ведуча.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно відома українська співачка Анжеліка Рудницька приголомшила зізнанням про боротьбу з важкою недугою, через яку вона певний час була прикута до ліжка. Артистка відверто розповіла, що стало причиною її паралічу.