Ярославський висловився про вихід із "МастерШефа" та чутки про владу Ектора на проєкті

Володимир Ярославський, Ектор Хіменес-Браво та Ольга Мартиновська / © instagram.com/olga_martynovska

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Суддя «МастерШефа» Володимир Ярославський прокоментував можливий відхід із проєкту та відверто розповів, чи справді Ектор Хіменес-Браво впливає на інших суддів.

Зірковий шеф-кухар Володимир Ярославський уперше чесно висловився про своє майбутнє в популярному кулінарному шоу. Він зізнався, що дедалі частіше замислюється над тим, аби зробити паузу в телевізійній кар’єрі. Причина — бажання приділяти більше часу власним проєктам, ресторанній справі та пошуку нових гастрономічних ідей. Водночас остаточного рішення він поки не ухвалив. Про це кулінар розповів в ексклюзивному інтерв’ю для шоу «Тур зірками».

«Я не виключаю, що колись можу зробити паузу. Хочеться більше часу присвятити творчості, ресторану, створенню нових страв і розвитку команди. Гастрономія постійно змінюється, і мені важливо не зупинятися», — поділився Ярославський.

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Володимир Ярославський, Ектор Хіменес-Браво та Ольга Мартиновська / © instagram.com/hectorjimenezbravo

Попри щільний графік, шеф уже має ще одну мрію, яку хоче втілити в майбутньому. Він розповів, що бачить себе власником невеликого простору для відпочинку в стилі агротуризму, де гості могли б насолоджуватися природою та простими, але якісними сніданками зі свіжим хлібом і сиром.

«Усі ці розмови, що хтось тримається в "МастерШефі" лише через Ектора — неправда. Ектор — великий професіонал із колосальним досвідом. Він дуже багато знає, постійно ділиться порадами, поважає колег, і в нього можна вчитися нескінченно», — наголосив кулінар.

Володимир Ярославський, Ектор Хіменес-Браво та Ольга Мартиновська / © instagram.com/hectorjimenezbravo

Водночас Ярославський дав зрозуміти, що за лаштунками між суддями немає боротьби за вплив чи особливих привілеїв. За його словами, команду об’єднує взаємна повага та професійний підхід, а численні чутки про вирішальну роль Ектора Хіменеса-Браво не відповідають дійсності.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Ярославський розсекретив відкриття ресторану в Португалії і заговорив про його вартість.

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