"Язик не повернеться": зіркова хрещена Каменських висловилася про її скандали і чи спілкується з нею

Алла Кудлай і Настя Каменських

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Народна артистка України Алла Кудлай висловилася про свою зіркову похресницю Настю Каменських під час війни.

За словами співачки, вони регулярно підтримують зв’язок одна з одною. Проте всі їхні розмови й зустрічі Алла Кудлай воліє залишити приватними. На проєкті «Наодинці з Гламуром» зірка лишень наголосила, що дуже любить Настю й засипала її компліментами.

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«Настунька — моя улюблена дівчинка. Я її дуже люблю. Вона дуже талановита, красива, привітна. Вона завжди мені телефонує. Це моя похресниця. Вона дуже класна дівчинка», — зазначила Кудлай у коментарі Анні Севастьяновій.

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Настя Каменських з мамою та хрещеною / © instagram.com/kamenskux

А ось про резонансне інтерв’ю Каменських і її буцімто «кісту» від української мови Алла Кудлай відмовилася говорити навідріз. Вона запевнила, що для неї вона залишається рідною людиною попри все. Тож всіх скандали довкола похресниці для неї не мають значення.

«Я не буду говорити. Це моя похресниця. У мене язик не повернеться нічого сказати. Бо я її знаю. А те, що там щось для чогось… Перемолеться — мука буде», — наголосила зірка.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Білоножко про чоловіків, Зібров про зятя, Кудлай про Каменських. Особисте зі Шлягера року

Нагадаємо, нещодавно Алла Кудлай покинула свою домівку у Києві й розсекретила, до кого переїхала жити з початком повномасштабного вторгнення.

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