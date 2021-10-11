Ігор Кондратюк назвав Ані Лорак "яскравою ілюстрацією" артистки "без мізків"

Продюсера обурила позиція виконавиці.

Продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк емоційно відреагував на нещодавнє інтерв'ю співачки Ані Лорак програмі "ЖВЛ".

У ньому артистка заявила, що почувається "пташкою", якій стало мало місця в Україні, що вона "дерево миру" і співає там, де її хочуть почути. Окрім того Лорак сказала, що не розуміє, чому її у складний період не підтримали українські політики, які активно раніше відвідували її концерти.

На все це Кондратюк має свою думку, яку озвучив на сторінці у Facebook:

"Кароліна - яскрава ілюстрація талановитої, яскравої, магнетичної навіть дівчини-артистки, у якої, вибачте, мало мізків. Це інакше не називається. Вона навіть не зрозуміла - чому "її не підтримали українські політики"… Скільки їх, байдужих до війни і вбивств громадян з українськими паспортами, таких, кому #какяразніца, #музикавнєпалітікі #атстаньтєатартістав #нємєшайтємнєслушатькавохачу. Печалька... А ще тому "печалька", що воююча з агресором держава Україна мала би назвати колабораціоністів з РФ колабораціоністами, і урізати їхні громадянські права", - заявив Кондратюк.

Зазначимо, раніше Ігоря Кондратюка обурили концерти Ані Лорак в Одесі. Він створив іронічний "плейлист" з назвою пісень, які б могла виконати артистка.

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