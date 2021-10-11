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Ігор Кондратюк назвав Ані Лорак "яскравою ілюстрацією" артистки "без мізків"

Ігор Кондратюк назвав Ані Лорак "яскравою ілюстрацією" артистки "без мізків"

Ігор Кондратюк назвав Ані Лорак "яскравою ілюстрацією" артистки "без мізків"

instagram.com/kondratiuk_official

Продюсера обурила позиція виконавиці.

Продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк емоційно відреагував на нещодавнє інтерв'ю співачки Ані Лорак програмі "ЖВЛ".

У ньому артистка заявила, що почувається "пташкою", якій стало мало місця в Україні, що вона "дерево миру" і співає там, де її хочуть почути. Окрім того Лорак сказала, що не розуміє, чому її у складний період не підтримали українські політики, які активно раніше відвідували її концерти.

На все це Кондратюк має свою думку, яку озвучив на сторінці у Facebook:

"Кароліна - яскрава ілюстрація талановитої, яскравої, магнетичної навіть дівчини-артистки, у якої, вибачте, мало мізків. Це інакше не називається. Вона навіть не зрозуміла - чому "її не підтримали українські політики"… Скільки їх, байдужих до війни і вбивств громадян з українськими паспортами, таких, кому #какяразніца, #музикавнєпалітікі #атстаньтєатартістав #нємєшайтємнєслушатькавохачу. Печалька... А ще тому "печалька", що воююча з агресором держава Україна мала би назвати колабораціоністів з РФ колабораціоністами, і урізати їхні громадянські права", - заявив Кондратюк.

Зазначимо, раніше Ігоря Кондратюка обурили концерти Ані Лорак в Одесі. Він створив іронічний "плейлист" з назвою пісень, які б могла виконати артистка.

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