Ігор Кондратюк неочікувано заговорив, що Козловський більше не служить у лавах ЗСУ

Український продюсер Ігор Кондратюк припустив, що його експідопічний Віталій Козловський, якого мобілізували у червні минулого року, більше не служить в лавах ЗСУ.

Кондратюк зазначив, що в нього є підстави, аби так вважати. Річ у тім, що згідно з рішенням суду певний відсоток із зарплати співака переказується на користь продюсера. Коли Козловський почав служити в Нацгвардії, то Кондратюк став отримувати виплати.

Віталій Козловський, Ігор Кондратюк

"Згідно з рішенням суду бухгалтерія відраховує на мою користь всього 20 відсотків від його офіційної зарплати. 2023 року виплати по судах почалися і тривали протягом трьох місяців, останній раз – у жовтні. Все. Відтоді грошей не було", - прокоментував Кондратюк в інтерв'ю Oboz.ua.

Продюсер переконаний, що його експідопічний вже не служить в лавах ЗСУ, адже він припинив отримувати виплати. За словами Кондратюка, аби Козловський служив, то отримував би офіційну зарплату, відсоток з якої переказувався б на його користь.

Ігор Кондратюк і Віталій Козловський

"Мені просто цікаво: де зараз Віталій Козловський? Судячи з того, що не приходить жодних виплат, найімовірніше, Віталій Віталійович Козловський зараз ніде: у нього немає офіційної зарплати. Він же не може не отримувати зарплатню, перебуваючи в ЗСУ? Хто з бухгалтерії військової частини захоче мати проблеми з законом? Ніхто. Отже, робимо висновок, рядовий Козловський щезнув", - додав Кондратюк.

Нагадаємо, Віталій Козловський у жовтні минулого року заявив, що більше не служить в Нацгвардії. Співак ділився, що його перевили, однак не став вдаватися в подробиці, адже це, мовляв, військова таємниця. Єдине, що повідомив виконавець, що його служба минає в Києві. Нещодавно ж артист виходив на зв'язок. Він ділився, як минає його служба та як він поєднує її з творчістю.

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