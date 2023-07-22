Ігор Кондратюк показав рідкісне фото з дружиною і трьома дітьми

Український продюсер та шоумен Ігор Кондратюк вкрай рідко говорить про свою родину та особисте життя.

Втім, трохи розговорився під час розмови зі Славою Дьоміним у його проєкті "Слава+". Вже протягом багатьох років Кондратюк одружений з фінансисткою Олександрою Городецькою. З нею Ігор познайомився на роботі і, як раніше розповідав продюсер, між ними виник службовий роман.

Дружина є правою рукою Кондратюка і веде його фінансові справи. Як зізнався Кондратюк, за весь час подружнього життя вони з коханою ніколи не перебували на межі розлучення. Однак між подружжям іноді виникали доволі серйозні конфлікти:

"На межі жодного разу. А так, щоб непорозуміння… ну, бували. При чому непорозуміння бували в робочих моментах, такі, що іскри. У неї розходилися зі мною думки з приводу певної роботи яку ми зробили, і яка вийшла. Ми майже поскандалили після програми "Американський шанс", в якій я прогорів на велику кількість десятків тисяч доларів. Не я винен, що ми прогоріли, а люди, яким я довірився, а вони підвели. Вони не знайшли спонсорство", - пригадав продюсер.

Ігор Кондратюк з дружиною

За словами шоумена, вдома вони з дружиною після роботи одразу теж не можуть перемкнутися на домашні справи: "У нас і дома теж робота. Я не можу перемкнутися як тумблер", - пояснив Кондратюк.

Ігор Кондратюк з дружиною

Зазначимо, що у Ігоря Кондратюка та Олександри Городецької є троє спільних дітей - Сергій Кондратюк, який, до речі, працював адміністратором у проєкті "Танцюю для тебе", Данило Кондратюк та Поліна Кондратюк.

Ігор Кондратюк з дітьми

Нагадаємо, раніше Ігор Кондратюк зізнався, за які гроші живе його родина під час війни та яку пенсію він отримує.

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