Ігор Кондратюк поставив на місце репера Серьогу, який цинічно набрехав про "нацистів" в Україні

Український продюсер Ігор Кондратюк поставив на місце скандального білоруського репера Серьогу, який цинічно набрехав про "нацистів" в Україні.

Свого часу репер працював на одному з українських розважальних талант-шоу, де, до речі, був і Кондратюк. Нині скандальний Серьога ходить по російських пропагандистських програмах та цинічного видає порції брехні про українців. Цього разу репер заявив, в Україні нібито всі "нацисти". Ба більше, цим він ще й виправдав викрадення своїх синів, мовляв, забрав хлопців від матері та вивіз за кордон саме через це.

Скандальний репер Серьога / Фото: instagram.com/seryogamusic

"Я з тривогою почав спостерігати, в якому оточенні їх виховують. Я розумію, що тут йдеться про вибір цінностей, про те, в якій картині світу вони будуть дорослішати. І вибір там між відповідальним підходом і підходом, де не так багато відповідальності, між патріотичним і ліберальним. Якщо коротко висловитися, я не хотів би, щоб моїх синів виховували нацисти. І тому ми домовилися з їхньою мамою, що я буду їх виховувати", - видав порцію маячні репер.

Новину не зміг оминути Ігор Кондратюк, який і не один рік працював зі скандальним виконавцем. Шоумен зазначив, що у Серьоги "не все добре з головою", якщо він верзе такі нісенітниці, або ж за нього міцно взялася ФСБ.

"Тут брутального Серьогу брутально поім*ла ФСБ, здається. А мо' він чимось сильно затягнувся? Або просто сеча в голову підійшла? З ким доводилось працювати!" – відреагував на викиди Серьоги Кондратюк.

Ігор Кондратюк висловився про репера Серьогу

Зазначимо, репер Серьога – доволі скандальна особистість. Він перебував у стосунках з українською танцівницею Поліною Ололо, від якої має двох дітей. 2019 року музикант викрав синів та вивіз їх за кордон без відома матері. 2021 року Серьога підтримав диктаторський режим Лукашенка. Коли почалася в Україні повномасштабна війна, скандальний репер почав просувати пропагандистські наративи про "один народ, який хоче розділити Захід". Також він публічно підтримав російське вторгнення на українські землі.

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