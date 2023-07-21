Ігор Кондратюк пояснив, чому ніколи не пробачить багатомільйонний борг Віталію Козловському

Український продюсер Ігор Кондратюк прокоментував, чому ніколи не пробачить свого експідопічного, співака Віталія Козловського.

Конфлікт між ними триває вже 10 років. Як розповів Кондратюк, за цей час був не один суд і всі їх Козловський програв. Тепер він винен експродюсеру чималу суму грошей.

Віталій Козловський та Ігор Кондратюк

Також Кондратюк пояснив, чому через стільки років, навіть попри війну і те, що зараз Козловський пішов служити, він йому не пробачить:

"Якщо моє життя закінчиться, я йому пробачу. Думаю, що він повинен як чоловік заплатити те, що він винен. Вся історія. Зі мною було б те ж саме. Я ставлюся до людей так, як хочу, щоб вони ставилися до мене. Бачить бог, дехто з тих, хто перемагав в "Шансі" зараз мені винні більше, ніж винен Козловський. Але він єдиний, у кого не вистачило мізків зробити це по-людськи. Тому він і винен. Я не збираюсь анулювати суди, які були. Це не про милосердя. Це інші історія, вона тривала в часі. Він свідомо порушував закон. Він за це був покараний судами", - прокоментував Кондратюк у програмі "Слава+".

Ігор Кондратюк та Віталій Козловський

Нагадаємо, раніше Віталій Козловський розповідав, скільки саме грошей винен своєму колишньому продюсеру Ігорю Кондратюку. За словами артиста, йдеться про мільйони.

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