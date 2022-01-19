Ігор Кондратюк пригадав скандал з Могилевською через Януковича

Конфлікт стався 2004 року.

Продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк пригадав, як через співачку Наталю Могилевську на проєкті "Шанс" виникли конфлікти.

Так, в інтерв'ю ISLND TV Кондратюк пригадав, як у 2004 році за Віктора Януковича агітував весь музичний проєкт "Шанс", продюсером якого він тоді був.

"Тут історія така. Це був контракт, який підписав канал "Інтер" на рекламну агітацію "Партії регіонів". Одним з пунктів була участь проєкту "Шанс", - розповів Кондратюк.

Він додав, що тоді поговорив з телепродюсером Владом Ряшиним і сказав йому, що їздити з агітацією не буде. Проте тоді відрізнилася ведуча "Шансу" Могилевська.

"Мені прийшла sms, що ми почали знімання, Кузьма спізнюється, Наталія спізнюється. Пізніще мені телефонують і кажуть, у нас проблема – народ бунтує. 2004 рік. Я кажу: "Чого народ бунтує?" Наталія Могилевська на 5 каналі, там було якесь живе шоу, туди пішла Могила і сказала, що весь "Шанс" за Януковича. Весь "Шанс" був проти Януковича. За кого була Могилевська не знаю, скоріш за все за Януковича. Все стало. Всі сказали, що зараз збираються, всі оператори йдуть", - пригадав Кондратюк.

Ігор Кондратюк був продюсером, а Наталія Могилевська та Кузьма ведучими "Шансу"

Продюсер пригадав, як цю ситуацію вирулювали:

"Наталія приїхала на канал. Був грандіозний скандал. Ми кажемо: "Ти б про себе казала, ти б нас не приплітала". Нас там 40 осіб знімальна група, ми тут до чого. Давай проведемо голосування і ти побачиш, хто за кого і що ти сіла в калюжу", - розповів про розмову з Наталею Ігор.

У цей же день Кондратюку зателефонували і розповіли про проблему, пов'язану з виступом Могилевської:

"Порізали шини нашому бусіку,він поїхав на авторемонт, а йому авторемонтник сказав: "Ви такі от за Яника, ремонтуйте самі". Там брендований бусік був. Так що у нас були внутрішні тьорки", - розповів Кондратюк.

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