Ігор Кондратюк про скасування "Євробачення-2023" в Україні: "Єдино можливе логічне рішення"

Український продюсер Ігор Кондратюк висловив свою думку з приводу того, що "Євробачення-2023" в Україні не відбудеться.

Як відомо, організатори конкурсу "Євробачення" – Європейська мовна спілка (EBU) прийняла рішення, що "Євробачення-2023" в Україні не проводитиметься "через невідповідність умов". На думку Ігоря Кондратюка, EBU прийняла "єдино можливе логічне рішення".

"На жаль, EBU прийняла, скоріш за все, єдино можливе логічне рішення: перенести "Євробачення" у Велику Британію. Чому логічне? Бо під час війни й ракетних обстрілів Росією усіх регіонів України немає гарантії безпеки як учасникам, так і гостям конкурсу. Навіть якщо його провести в Ужгороді", – сказав Кондратюк "24 каналу".

Також він прокоментував й обуреність Міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка рішенням EBU:

"Невдоволення Олександра Ткаченка я розумію, оскільки ЕBU, мабуть, навіть не порадилася з Україною, а просто поставила нас перед фактом скасувати "Євробачення" в Україні", – сказав Кондратюк.

Нагадаємо, що 17 червня Європейська мовна спілка зробила заяву, що прийняла рішення не проводити "Євробачення-2023" в Україні і пояснила своє рішення тим, що не всі умови можуть бути виконані, відповідно й "Євробачення-2023" не може бути проведене в Україні.

Своєю чергою, Міністра культури Олександр Ткаченко заявив, що обурений таким рішенням ЕBU. Він наголосив, що "нас поставили перед фактом без обговорень можливостей інших варіантів".

"Ми будемо вимагати змінити це рішення, тому що вважаємо, що зможемо виконати всі взяті на себе зобов’язання, про що було неодноразово наголошено Європейській мовній спілці. Тому ми вимагаємо додаткових перемовин щодо проведення "Євробачення-2023" в Україні", – зазначив Ткаченко.

Читайте також: