Ігор Кондратюк про свій останній Новий рік в Росії: "У нас була велика суперечка щодо Майдану"

Ігор Кондратюк про свій останній Новий рік в Росії: "У нас була велика суперечка щодо Майдану"

Зірка востаннє там був 2014 року.

Продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк розповів історію про те, як востаннє святкував Новий рік в Росії.

Шоумен поділився, що раніше у його сім’ї була така традиція: вони їздили до Росії святкувати Новий рік у ведучого російського шоу "Що? Де? Коли?" Андрія Козлова.

Втім, коли вони востаннє поїхали до ведучого, аби зустріти 2014 рік, то посварилися через події під час "Євромайдану" та Революції Гідності в Україні.

Ігор Кондратюк / скріншот з відео

"Мали вночі першого числа дуже велику жваву дискусію, суперечку, крик, можна сказати, з приводу Майдану. Вони не розуміли", - прокоментував Ігор в інтерв'ю "Радіо Свобода".

До слова, Кондратюк наголосив, що не їздить більше до Росії. Окрім того, ведучий додав, що він є "агресорофобом".

"Для мене ця історія, яка називається "Російська Федерація", померла. Тому що я не знаю, як можу показувати свій паспорт на державному кордоні країни-агресора", - додав продюсер

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