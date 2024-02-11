Ігор Кондратюк прокоментував скандали навколо alyona alyona зі зборами та дуету з російським гуртом

Український продюсер Ігор Кондратюк, який раніше висловив думку, що Козловський більше не служить в ЗСУ, прокоментував хейт у бік реперки alyona alyona.

Зокрема, Кондратюк відреагував на скандали навколо однієї представниць України на "Євробаченні-2024" про те, що вона мала дует з російським гуртом та робила оголений фотосет з українським прапором.

"Такі зашквари з Альоною кажуть про те, що ймовірність того, що за неї та Джері проголосували багато людей, велика. Тому що шоубізнес це скандали, чутки. Якісь несподівані зашквари. Одним з яких був виступ з російським гуртом "Каста". Альона стверджувала, що вони не підтримували війну і окупацію Криму. Але вони виступили у Криму після 2014 року. Наскільки я пам’ятаю, вона не їздила при цьому в Росію, вони десь записали в Україні. "Каста" відноситься до тих гуртів, які проти війни. Здається, це сталося (поїздка в Крим - прим.ред.) перш ніж Альона записала з ними дует. Ще тоді Альона сказала, що це помилка", - висловив свою думку Кондратюк Radio UA Chicago.

Ігор Кондратюк / Фото: скриншот з відео

Фотосесію Альони у стилі "ню", під час якої вона обгорнулася українським прапором, Кондратюк прокоментував так:

"Це був плагіат, що хтось з американок мав такий фотосет. Вона теж така не пушинка, була оголена з американським прапором. Альона її повторила, потім тут же видалила, зрозумівши що це ідіотський спосіб привернути до себе увагу. Наскільки це протизаконно, я не впевнений. А от Олена Мозгова сказала, що це дурість, яка підпадає під закон про захист нацсимволіки. Подивимось, чим закінчиться. Наразі їм нічого не загрожує", - сказав продюсер.

Не оминув увагою Кондратюк і скандал навколо alyona alyona про те, коли вона сказала, що через репости зборів у неї падає охоплення у соцмережах. Сама реперка зазначила, що її слова були вирвані з контексту. А Кондратюк поділився, що мав розмову стосовно цього з Альоною і розповів, що вона мала на увазі:

alyona alyona

"Вона сказала експерементальні дані. Що у неї така публіка, що коли Альона публікує збір, у неї падає охоплення аудиторії. Це просто експериментальні дані, якими вона поділилась. Вона могла б промовчати, але вона прямо сказала. Мені взагалі здається, що вона така пряма дівчина. Вона сама провокація. Альона любить робити якісь епатажні штуки. Вона просто дала експерементальний факт. З цього факту я можу зробити висновок, що в неї така публіка, якій не цікаві збори, які оголошує Альона", - сказав Кондратюк.

Нагадаємо, що співачки alyona alyona та Jerry Heil виграли Нацвідбір на "Євробачення-2024" і саме вони вже цього травня у Мальме представлять Україну на міжнародному пісенному конкурсі з піснею Teresa & Maria.

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