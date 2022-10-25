Ігор Кондратюк прокоментував, як санкції від РНБО вплинуть на артистів-зрадників

Український продюсер та ведучий Ігор Кондратюк прокоментував санкції, які РНБО запровадила проти артистів, котрі підтримали війну в Україні або обрали мовчання.

За словами знаменитості, він топив за це. Артисти-зрадники своєю поведінкою потурали країні-агресорці, яка розв'язала в Україні жахливу війну.

"Я за таке топив. Це люди, які свідомо чи несвідомо не можуть зрозуміти факт, що вони підігрують агресору. Агресору, який порушує територіальну цілісність України, вбиває українців, вбиває солдат наших, цивільних. Відповідно, не може не бути санкцій. Я радий, що нарешті", - розповів ведучий в інтерв'ю на YouTube-каналі "Rostyslove Production".

Загалом, після запровадження санкцій путіністів позбавлять почесного звання "Народний артист України". Як пояснив Кондратюк, в Росії вони ще зможуть називатися як завгодно. Тим часом у цивілізованих країнах артисти-зрадники не мають більше жодного права користуватися державними нагородами.

Ані Лорак, Регіна Тодоренко

"Саме в Росії вона може називатися як завгодно. Тому що саме в Росії слово "репутація" має не те значення, яка є за означенням. Але, наприклад, виступати як "найтитулованіша" співачка України, десь у клубах чи концертних залах Німеччини вже, мабуть, не напишуть організатори. Хоча станом на сьогодні публіка зриває ці концерти, і організатори просто шкодують, що вони з цим зв'язалися", - додав Кондратюк.

Нагадаємо, Рада національної безпеки та оборони України запровадила санкції проти низки артистів, які підтримали війну Росії або ж обрали мовчання. До списку санкцій потрапили такі зірки-зрадники, як Ані Лорак, Регіна Тодоренко, Таїсія Повалій, Анна Сєдокова, Сніжана Єгорова і Оксана Марченко.

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