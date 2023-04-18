Ігор Кондратюк "проїхався" по зрадниці Ані Лорак: "Для мене вона померла"

Музичний продюсер Ігор Кондратюк відреагував на нещодавнє інтерв'ю співачки-зрадниці Ані Лорак, яке в Мережі вже стало приводом для насмішок та пародій.

На думку шоумена, українцям пора викреслити утікачку зі свого життя та нашого медіапростору, незважаючи на те, що вона свого часу займала вагоме місце у шоубізнесі. Кондратюк різко висловився в бік Лорак та заявив, що в неї взагалі немає мізків і вона це давно показала.

"Я взагалі не розумію, що можна коментувати враховуючи попередні мої пости, коментарі, відповіді на запитання. Для мене вона померла. Дівчина зробила свій однозначний вибір. Причому цей вибір був зроблений не неї. Тому що, якщо сказати, що обирала вона, то це значить, що в неї є мізки. А судячи з її дій, які вона робила від 2014 року, мізків у неї катма. Багато уваги ми їй приділяємо", - сказав продюсер в ефірі "5 каналу".

Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Свою ганебну позицію, вважає Кондратюк, Лорак показала ще 2016 року, коли співала на концертах, присвячених армії загарбників. навіть зараз, якщо зрадниця і буде перераховувати кошти на ЗСУ, каже продюсер, її це вже не врятує.

"Після того, як вона виступила з концертом на річницю російського військово-морського флоту в 2016 році, взагалі про неї безглуздо говорити. Флоту, який вкрав українські кораблі... У неї немає мізків. Померла так померла... Я не бачу жодних конспіративних історій, коли кажуть: "А раптом вона дійсно донатить по 100 тисяч на ЗСУ". Я скажу, якщо вона щомісяця донатить по 100 тисяч доларів, чи допомагає підрозділам, чи біженцям, то це круто, але її публічна зрада перебиває все. Краще не донать, а скажи: "Я не можу жити в країні-окупантці", - сказав Кондратюк.

Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Нагадаємо, що в своєму ганебному інтерв'ю Лорак так і не змогла сказати слово "війна", а використовувала словосполучення "те, що сталося". Та й взагалі зібрати думки до купи запроданці не вдалося.

З цього вже встигли посміятися багато українських зірок. Своєю дотепною пародією на Лорак також поділилася співачка Злата Огнєвіч.

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