Ігор Кондратюк розкритикував нацвідбір на "Євробачення-2023"

Український продюсер та ведучий Ігор Кондратюк прокоментував фінал Національного відбору на "Євробачення-2023".

Як написав у своєму Facebook шоумен, він був розчарований. Продюсер зізнався, що цьогоріч йому не сподобався рівень конкурсних пісень. На думку Кондратюка, композиції не були варті міжнародного конкурсу "Євробачення-2023".

"Вперше за всі роки моїх спостережень за Національним відбором на "Євробачення" я не задоволений рівнем конкурсних пісень. Хіба що я зовсім відстав від музичного життя... Чи то війна притупила рецептори позитивного сприйняття?" – висловився шоумен.

Фінал нацвідбору на "Євробачення-2023"

Зазначимо, цьогоріч у нацвідборі переміг гурт TVORCHI з піснею Heart Of Steel. Колектив отримав від глядачів та суддів у сумі 19 балів. Друге місце посіла Jerry Heil з композицією WHEN GOD SHUT THE DOOR, а третє – KRUTЬ, яка виконала трек "Колискова".

