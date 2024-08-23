Ігор Кондратюк розкритикував Данилка за його позицію співати російською під час війни: "Це смішно"

Український продюсер Ігор Кондратюк відреагував на роздуми артиста, автора Вєрки Сердючки – шоумена Андрія Данилка – стсовоно мовного питання.

Як відомо, під час свого крайнього інтерв’ю Андрій зізнався, що не вбачає нічого поганого у виконанні своїх старих російськомовних хітів під час війни в Україні. На думку автора Сердючки, мова є лише засобом комунікації, а не політичним інструментом. З такою думкою Кондратюк не погоджується. Він зізнався, що заяви Данилка стосовно мовного питання для нього нічого не важать, а за експертною думкою у разі потреби він звертатиметься до компетентних фахівців.

"Андрій Данилко – геніальний актор. Мені, чесно кажучи, байдужі його думки з приводу якихось філософських, фундаментальних питань. Якщо мене такі питання цікавлять, то я звертаюсь до людей, які фахово в цьому краще обізнані, ніж Андрій Данилко. Його авторитет, на мій погляд, закінчується його піснями і, може, там деякими його членствами в журі. Крапка. Я до цього простіше ставлюся. Андрій Данилко просто так себе вигороджує. Він вважає, що його російськомовна творчість прекрасна. Це взагалі дивна історія про те, що це вони розмовляють російською, його, мовою. Це смішно звучить. Тому що країна-носій російської мови – це, звичайно ж, Росія, а не Полтавщина, звідки родом Андрій Данилко", - зазначив продюсер в інтерв’ю Крапівному.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Данилко зустрівся з Аллою Пугачовою й показав їхнє фото.

"Мова дана для комунікації": Андрій Данилко відповів на хейт за пісні російською – ЖВЛ представляє

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