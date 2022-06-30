Ігор Кондратюк розповів про рідних, які живуть на окупованій Херсонщині: "Страждають, очікують"

Український продюсер Ігор Кондратюк розповів про своїх рідних, які живуть в тимчасово окупованій Херсонській області.

Шоумен, будинок якого зруйнували російські окупанти, зізнався, що найближчим його родичам вдалося евакуювати звідти.

Утім, в області досі живуть рідні Кондратюка. Вони страждають через дії окупантів, утім не падають духом. Вони чекають на ЗСУ і сподіваються, що незабаром захисники виженуть російських військових з українських земель.

"Страждають, очікують. Найближчі мої родичі виїхали, але там ще є досить багато рідні. Вони буквально кожен день чи тиждень сподіваються, що почнеться контрнаступ і Херсон звільнять, рідня живе на лівобережній частині. Північ міста, де я народився, звільнили, там є декілька звільнених сіл. Знаєте, воно болить, ти періодично думаєш: "Ну як так?" – розповів Кондратюк в інтерв'ю "Суспільному".

Ігор Кондратюк / Фото: скриншот з відео

До слова, шоумен побажав жителям Херсонщини не падати духом та чекати на українських захисників. Кондратюк наголосив, що незабаром вдасться приїхати до Херсона без блокпостів.

"Херсонцям я бажаю багато чого, але що ми можемо зробити? Ми навіть не можемо волонтерську допомогу туди доставити. Волонтери — це відчайдухи, дехто з них погано закінчив, доставляючи апарати на територію Херсонщини. Треба триматися і ні на хвилину не сумніватися, що Херсонщина потрібна Україні. Ми вас любимо і сподіваємось, що скоро приїдемо до вас в гості без блокпостів від рашистів на вільну українську землю", - розповів Кондратюк.

Нагадаємо, не лише рідні Ігоря Кондратюка живуть в тимчасово окупованій Херсонщині. Раніше Міші Романової зізналась, що її родичі не можуть виїхати з окупованого міста, адже російські військові розстрілюють автівки.

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