Ігор Кондратюк розповів про свої взаємини з Оксаною Марченко: "Подружкою не була"

Ігор Кондратюк розповів про свої взаємини з Оксаною Марченко: "Подружкою не була"

Раніше вони працювали разом в декількох шоу талантів.

Український продюсер Ігор Кондратюк, будинок якого пошкодили окупанти, відреагував на серію відеозвернень куми Путіна Оксани Марченко з закликами звільнити її чоловіка Медведчука.

Кондратюк порадив його давній колезі звернутися до свого кума, аби той пішов з території України, тоді її чоловік буде на волі.

"Оксано, звернися до свого кума Путіна-х**ла, щоб забрався з України, і твій чоловік буде на волі!" - звернувся до Марченко Кондратюк.

Та один юзер у коментарях під дописом зазначив, що ведуча колись була нібито "подружкою" продюсера.

На що Кондратюк відзначив, що з Оксаною вони не мали жодних дружніх стосунків, лише професійні. До слова, вони раніше працювали разом в декількох шоу талантів.

"Це до мене претензія чи просто констатуєте? Подружкою не була, колегою по роботі була. Але я не поїхав мізками, погодьтеся. Мене не цікавила їхня родина та дружба з нею", - зазначив Кондратюк.

Нагадаємо, СБУ затримала Медведчука 12 квітня. ФСБ РФ намагалась вивезти нардепа-втікача спочатку до Придністров’я, а згодом – до Москви. СБУ затримала на виїзді з Київської області.

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