Ігор Кондратюк розповів про своїх трьох дітей і поділився секретом 30-річного шлюбу з дружиною

Український продюсер Ігор Кондратюк останнім часом ретельно приховує подробиці життя своєї родини.

За його словами, мовчання обумовлене безпекою рідних людей. Кондратюк зазначає, що наразі багато членів родини служать або перебувають в окупації, тому він дуже обережний з висловлюваннями.

"В сім’ї у мене є люди, які служать, є родичі на тимчасово окупованих територіях. Я мав необережність у червні 2022 року сказати щось про одного з чоловіків своєї сім’ї й матері зателефонували з нашого тимчасово окупованого Каланчака (Херсонщина – прим. ред.). Я не хочу і це принципова позиція. У мене там залишилося багато родичів", - розповів продюсер в інтерв’ю "Неймовірній правді про зірок".

Ігор Кондратюк з дітьми

Втім, про дітей знаменитість все ж обмовився декількома словами. Кондратюк розкрив, що поки з дружиною вони не мають онуків, а його старший 37-річний син нещодавно розлучився. Також продюсер назвав три складові його щасливого тривалого шлюбу з дружиною.

"Полі 20 років, Дані – 26 років, Сергію – 37 років. Старший син під час війни розлучився, дітей нема. У мене немає онуків, дві собаки є. Ми з дружиною зрозуміли, що хочемо чи не хочемо (онуків – прим. ред.) – це не має значення, бо ми нічого не можемо зробити. Разом з дружиною 30 років, здається. Секрет – любов, повага і терпіння", - додає зірка.

Нагадаємо, нещодавно Ігор Кондратюк висловився про мовну позицію Вєрки Сердючки, яка під час війни співає російськомовний репертуар.

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