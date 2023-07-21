Ігор Кондратюк розповів, скільки йому платили на "Караоке на Майдані" і про свою "пристойну" пенсію

Продюсер розповів, на які гроші живе під час повномасштабної війни.

Український продюсер Ігор Кондратюк пригадав часи, коли вів розважальне шоу "Караоке на Майдані".

Кондратюк був незмінним ведучим проєкту протягом 20 років. Як зізнався продюсер у програмі "Слава+", він отримував гонорар у розмірі двох тисяч доларів.

"Я думаю, десь тисячі дві доларів за програму отримував. Було закладено в кошторис, які я ще подавав колись на канал для розгляду. Але це востаннє було на "Інтері". Тому що потім нарешті все стало цивілізовано. Я був ще продюсером, я був співавтором. Коротше, я не жалівся", - сказав Кондратюк.

Ігор Кондратюк на передачі "Караоке на Майдані"

Також продюсер поділився, чи пропонували йому хабарі за те, щоб потрапити в ефір "Караоке на Майдані". За словами Кондратюка, гроші ніколи не давали, однак якось пропонували два вагони яблук.

Водночас Кондратюк зізнався, що вже отримує пенсію, та розповів, яка це сума.

"Вже є офіційна пенсія. У мене не мінімальна пенсія, у мене пенсія досить пристойна. Але якщо порівнювати з пенсією суддів, то моя пенсія мізерна. Це до 10 тис грн", - сказав продюсер.

Він додав, що зараз живе на ті кошти, які накопичив до повномасштабної війни.

Нагадаємо, раніше Ігор Кондратюк розповів, чому ніколи не пробачить співаку Віталію Козловському. Конфлікт знаменитостей триває протягом 10 років, співак заборгував колишньому продюсеру мільйони гривень.

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