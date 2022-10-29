Ігор Кондратюк розповів, як почубився з Оксаною Марченко 2014-го через Донбас

Український продюсер та ведучий Ігор Кондратюк, який раніше розповів, де перебувають та чим займаються його діти, поділився подробицями своїх взаємин зі скандальною ведучою Оксаною Марченко.

Як зазначив Кондратюк, всі його стосунки з Марченко зводилися лише до робочих. Зараз, каже продюсер, він не стежить за життям Марченко, не дивився її конференцію у Росії, де вона закликала звільнити її чоловіка Віктора Медведчука з українського полону.

"Я не дивлюся трешу. Мені більше подобалися пародії. Я не розумію, навіщо мені дивитися виступи Путіна, Марченко, Медведчука. Мені неприємно було слухати Оксану Марченко – вона продалася. Оксана Марченко – зрадниця України. Безумовно. Будь хто, хто після березня 2014 року підігрує росіянам, вони є зрадниками", - сказав Кондратюк в інтерв'ю "Rostyslove Production".

Оксана Марченко / Фото: УНІАН

Окрім того, ведучий пригадав як 2014-го року посварився з Марченко через Донбас:

"Ми з нею почубилися 2014 року. Ми з нею по-різному сприйняли навіть не окупацію Криму, а історію, яка відбувалася на Донбасі на той час. Я категорично написав у Facebook, що потрібно робити. Ми, по суті, з весни 2014 року, втратили розуміння. Тому що я їй сказав, що ти не права, те, що ти кажеш, якось дивно чути. Я їй казав, що донецька історія – це сепаратизм. Це втручання Росії. І якщо українці зараз скажуть, "що це може бути" або "яка різниця", то це не українці. То ми просто нищимо свою державу. Вона мене не зрозуміла. Оксана сказала, треба тих людей зрозуміти. А я їй казав: "Людей, які не пускають ЗСУ на свою територію, зрозуміти неможливо, тому що згідно конституції України ЗСУ можуть стояти від Луганська до Львова. І відтоді ми з нею чай не пили. Охололи наші стосунки. Я зрозумів що це якась маячня. Казав, що вона в заручниках у свого божевільного кума", - розповів Кондратюк.

Оксана Марченко

Нагадаємо, не так давно Ігор Кондратюк пригадав заруби з палким прихильником Путіна Сергієм Сосєдовим, з яким сидів у журі одного з талант-шоу. Кондратюк пригадав, що Сосєдов сильно топив за Радянський Союз. Коли між зніманнями був вільний час, вони могли щось обговорювати. Сосєдов, своєю чергою, демонстрував свою позицію, з якою Кондратюк був незгодний.

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