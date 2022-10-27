Ігор Кондратюк розсекретив, де перебувають та чим займаються його діти

Український продюсер, ведучий та багатодітний батько Ігор Кондратюк розповів, де перебувають його діти та чим вони займаються.

Шоумен зізнався, що двоє синів нині живуть у Києві. Старший Сергій знімає соціальні ролики. А от молодший син Данило займається блокчейном. Окрім цього, юнак організував благодійний фонд та допомагає ЗСУ.

Ігор Кондратюк з дітьми

"Двоє хлопців живуть у Києві, працюють, знаходять роботу. Старший монтує соціальні ролики якісь, де вони їх беруть і знімають, я не знаю. Середній займається блокчейном. Він організував фонд разом з однодумцями. Так, донатять на ЗСУ, возять, волонтерські якісь речі. Вони не возять, а їхній фонд", - розповів ведучий в інтерв'ю "Rostyslove Production".

Як зізнався Кондратюк, сини його не пішли на службу, адже мають проблеми зі здоров'ям.

"Вони обидва у четвертій хвилі мобілізації. У них обох там проблеми зі здоров'ям через те, що дитинство провели за комп'ютерами", - зазначив Кондратюк.

Ігор Кондратюк з донькою

Тим часом донька продюсера нині перебуває у США. Дівчина там навчається на другому курсі на інженерку космічних систем. Ведучий зізнається, що сумує за Поліною, адже вже давно її не бачив. Утім, він сподівається, що у грудні донька зможе приїхати до України.

"Молодша донька навчається в Америці, другий курс. Вона навчається на інженера космічних систем. Що для нашої сім'ї стало несподіванкою. Навчається вона у нас прекрасно. Єдина проблема, що, звичайно, вона не змогла прилетіти навіть на канікули через те, що не літають літаки. Вирішили, що розумніше залишитися там. Зараз, сподіваюся, у грудні вона приїде через Варшаву", - зазначив ведучий.

Нагадаємо, нещодавно Ігор Кондратюк розповів про заруби з путіністом Сергієм Сосєдовим. Шоумен зізнався, чому між ними виникали суперечки.

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