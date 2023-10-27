Ігор Кондратюк шокував сумою, яку йому винен Козловський: "Мені треба прожити 53 роки, щоб він повернув все"

Український продюсер Ігор Кондратюк розповів, яку суму йому заборгував експідопічний, співак і воїн ЗСУ Віталій Козловський.

Кондратюк, який відмовився від мирової угоди Козловського, зазначив, що не може зупинити процес стягування боргу з артиста.

"Відповідь про Козловського лежить абсолютно в юридичній площині, а не на площині того, що кажуть його друзі. Ви не повірите, але закон про виконавчу службу каже, що я не можу це зупинити. Це може зупинити або Козловський, або його адвокат, або хтось ще. Якщо суд на це погодиться. Але чому Козловський до початку своєї військової служби не зробив це, для мене велика загадка", - сказав Кондратюк в інтерв'ю "5 каналу".

Віталій Козловський та Ігор Кондратюк

Також Кондратюк зазначив, що Козловський "має дякувати ЗСУ", адже служба в Збройних силах "змушує його бути доброчесним громадянином".

"Прекрасно сказав мій адвокат. Віталій Козловський повинен дякувати ЗСУ за те, що ЗСУ змушує його бути доброчесним громадянином в двох позиціях. Перше – він захищає батьківщину, друге – він є законослухняним громадянином. До слова, багато стягувань по судам, в тому числі аліменти зараз пішли, тому що всі, хто служать, вони отримують зарплатні по-білому", - розповів продюсер.

Ігор Кондратюк та Віталій Козловський

Водночас Кондратюк чесно зізнався, яку суму йому винен Козловський:

"Десь 1,5 мільйона, може мільйон триста. В 2021 році він мені перерахував 28 тисяч. Треба мені прожити 53 роки, щоб він мені заплатив все, що він мені винен", - порахував Кондратюк.

Нагадаємо, раніше Віталій Козловський заявив, що відмовою від його мирової угоди Ігор Кондратюк показав, що метою експродюсера артиста лишається "далі його знищувати та дискредитувати".

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