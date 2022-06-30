Ігор Кондратюк відповів, хто з російських артистів від початку війни його підтримав

Ігор Кондратюк відповів, хто з російських артистів від початку війни його підтримав

Український продюсер Ігор Кондратюк розповів про підтримку своїх колег та друзів із Росії.

Ведучий, рідні якого живуть в окупованому Херсоні, розповів, що таких виявилося дуже мало.

За словами Кондратюка, ніхто з російських колег від початку повномасштабного вторгнення йому не написав. Його підтримала лише грузинська співачка — Ніно Катамадзе.

До слова, Кондратюк вважає, що своєю такою поведінкою вони дають мовчазну згоду на вбивство українців.

"Мені тільки Ніно Катамадзе написала, грузинська артистка. Хто працював у російському шоубізнесі — ніхто. Багато моїх колишніх друзів своєю мовчанкою де-факто підтримали агресивну, вбивчу політику Путіна", — розповів Кондратюк "Суспільному".

До слова, навіть товариш та кум шоумена — Андрій Козлов — вирішив мовчати. Хоча сам Козлов родом із Маріуполя і навіть просив про евакуацію з окупованого міста свого брата.

Ігор Кондратюк / Фото: instagram.com/kondratiuk_official

"Він навіть не привітав мене з днем народження. Але ми від 2014 року не спілкуємося, лише кількома повідомленнями обмінялися, вітали один одного з днем народження чи з Новим роком. Він не просто з України, а з Маріуполя, який "утюжили" багато тижнів росіяни. Не знаю, чи вцілів його будинок, будинок його мами покійної, але я точно знаю, що мої знайомі люди просили про допомогу в евакуації його брата", — додав Кондратюк.

Нагадаємо, нещодавно співачка Ані Лорак, яка від початку повномасштабної війни Росії в Україні жодного разу не висловила свою позицію, засвітилася на вечірці в РФ.

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