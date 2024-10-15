Ігор Кондратюк висловився про Потапа й Винника, які втекли за кордон: "Не буду їх слухати"

Український продюсер Ігор Кондратюк розповів про ставлення до українських зірок-чоловіків, які під час війни проживають за кордоном.

Так, знаменитість проаналізував поведінку продюсера Потапа та співака Олега Винника, які викликають у фанів доволі неоднозначні емоції. Як зізнається Кондратюк, до цих колег з шоубізу він ставиться нейтрально й перекладає все виключно на їхню відповідальність. І додає, що надалі його особиста довіра до них не відновиться й він не повернеться до прослуховування їхніх треків чи співпраці. До слова, продюсер не приховує, що до великої війни він поважав обох артистів.

Ігор Кондратюк

"Це їхня совість і гріх. Збирають кошти і слава Богу. Скоріше за все, я на цих артистів ніколи не піду і не буду їх слухати. Не більше. Тобто у мене була така до Винника шоубізнесова повага", - пояснив Ігор у коментарі РБК-Україна.

Нагадаємо, нещодавно акторка Любава Грешнова різко пройшлася по знайомих з РФ, які вирізнилися маячнею про Україну. Знаменитість відповіла, чи підтримує з ними зв'язок.

Читайте також: