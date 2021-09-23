Ігор Кондратюк збирає підписи проти концертів російських зірок: "Бізнес на крові"

Ведучий створив електронну петицію.

Відомий український продюсер та телеведучий Ігор Кондратюк вимагає заборонити виступи російських зірок в Україні.

Так, знаменитість створив петицію на сайті президента, де вимагає заборонити концертну діяльність артистів з країни-агресора до "повернення Криму до складу України і відновлення контролю держави над своїми східними кордонами". Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Ця війна забрала життя 14 тисяч громадян України, а мільйонам принесла поневіряння, змусивши жити в російській окупації, або вимушено стати переселенцем. Тому для мене дико і безчесно, що на 8 році війни в Україні не заборонено гастролі російських артистів. Людей, які вдають, що вони "внє палітікі", виступаючи при цьому в Росії перед вбивцями українців, а, приїжджаючи сюди - перед їхніми жертвами", – заявив шоумен.

Шановні! Сьогодні я створив петицію до Президента України за заборону концертів (гастролей, окремих виступів на... Опубліковано Igor Kondratiuk Вівторок, 21 вересня 2021 р.

Ігор зазначив, що більшість російських артистів або відкрито підтримують агресію Кремля, або відвідують окупований Крим, порушуючи українські закони, або тихо мовчать, що теж свідчить про те, "що підтримують війну з Україною".

"Дозволяти їм виступати в Україні до повернення Криму та контролю за східними кордонами - це нонсенс і колаборація з агресором. Як любив казати нинішній президент України Зеленський - "бізнес на крові". Я вимагаю припинити цей бізнес. У світі майже 200 країн. Нехай до нас їздять з концертами мирні люди, а не глашатаї вбивчого "русского міра", – заявив знаменитість.

Також Кондратюк запропонував дозволити гастролювати в Україні тим російським артистам, хто публічно виступив проти російської агресії. Зокрема, це письменник Віктор Шендерович, акторка Лія Ахеджакова та музикант Андрій Макаревич.

На момент публікації статті, петицію підписало понад 5 300 осіб.

Нагадаємо, KYIVSTONER скандував у центрі Києва "Росія" та вдав, що не знає нічого про війну на Сході. Виконавець обурив українців своєю поведінкою.

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