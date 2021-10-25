Ігор Кондратюк жорстко розкритикував антивакцинаторів та закликав зробити щеплення

Сам же шоумен вакцинований.

Продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк жорстко розкритикував антивакцинаторів.

Так, у своєму Facebook він заявив, що кожна сучасна людина має вакцинуватися. Продюсер говорить, аби почувати себе в безпеці, треба зробити щеплення.

Ігор Кондратюк / facebook.com/kondratjukigor

"Якщо ви користуєтесь смартфоном, мобільним зв'язком і комп'ютером, а не пишете на бересті/пергаменті; їздите на авто (автобусах, літаках і так далі), а не на бричках/підводах; користуєтесь туалетним папером, а не підтираєтесь лопухами; ваші діти щодня зранку ходять до школи, а не в ліс по гриби та ягоди; живете в будинках, а не в мазанках/землянках; іншими словами – якщо ви – сучасна людина, то у мене запитання: чому дехто з вас публікує маячню про шкоду вакцинації від COVID-19? Хочете, щоб вас і ваших дітей лікарі не витягували з того світу після зараження коронавірусом - вакцинуйтесь!" - заявив Кондратюк.

Ігор Кондратюк / facebook.com/kondratjukigor

До слова, сам шоумен ще в березні переніс тяжку форму коронавірусу. Йому вдалося вилікуватися та почати знову працювати. Вже в липні Кондратюк вакцинувався Moderna.

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