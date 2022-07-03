Ігор Кондратюк зізнався, чому поки не ремонтує зруйнований окупантами будинок

Ігор Кондратюк зізнався, чому поки не ремонтує зруйнований окупантами будинок

У березні стало відомо, що російські окупанти зруйнували будинок під Києвом українського продюсера Ігоря Кондратюка.

Російський снаряд зруйнував кондиціонер, вибив вікна на стіні, пошкодив стіну будинку.

Хоча родина Кондратюка вже від травня живе у своїй оселі, та шоумен поки не поспішає відбудовувати значно пошкоджений будинок.

Продюсер говорить, що буде займатиметься ремонтом після перемоги України. Адже до кінця війни зарано відбудовувати будинок.

Будинок Ігоря Кондратюка / Фото: facebook.com/kondratjukigor

"Ми не відбудовуємо стіну, бо вважаємо, що до кінця війни якось передчасно навіть вікна вставляти — ми їх забили ДСП і все, ніякої проблеми немає. Знову ж таки, у нас є дах над головою, електроенергія, гаряча вода, тому все відносно", - розповів Кондратюк в інтерв'ю "Суспільному".

Шоумен вважає, що у будинок поцілили з "Градів". Куди саме летів ворожив снаряд, Кондратюк не знає.

Будинок Ігоря Кондратюка / Фото: facebook.com/kondratjukigor

"Я так розумію, що десь з-під Бишева стрільнули "Градом" у наш бік. Не знаю, куди саме цілили, тому що в нашому лісі впало кілька снарядів і один відхилився в бік мого будинку", - додав Кондратюк.

Нагадаємо, раніше Ігор Кондратюк розповів, хто з російських артистів від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну його підтримав. До слова, охочих виявилося мало.

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