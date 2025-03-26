Ігор Ласточкін кардинально змінився і розсекретив, де та на якому напрямку служить

Гуморист продемонстрував, який зараз має вигляд, і поділився подробицями служби.

Актор "Кварталу 95" Ігор Ласточкін здивував кардинальними змінами в зовнішньому вигляді і розсекретив, де та на якому напрямку служить.

Наприкінці лютого стало відомо, що гуморист мобілізувався до лав ЗСУ. Відтоді шоумен практично не виходить на зв'язок. Та цього разу артист зробив виняток. Зокрема, він опублікував в Instagram трішки гумористичний ролик з блогером Володимиром Черняком.

На відео вони випадково перетнулися. Черняк запитує в Ласточкіна, чи той артист і де він зараз виступає, на що шоумен із гумором відповідає: "У "93 кварталі "Холодний яр". На Донбасі". Тож, стало зрозуміло, що комік служить в 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний яр" на Донбасі.

Ігор Ласточкін показався у військовій формі і розповів про свою службу в лавах ЗСУ

Наприкінці відео Володимир Черняк передав Ігорю Ласточкіну позашляховик, який нині вкрай необхідний на фронті.

До речі, користувачі звернули увагу, що гуморист за час служби неабияк змінився. Також Ігорю Ласточкіну подякували за службу.

Нагадаємо, наразі шоумен Даніель Салем теж служить в лавах ЗСУ. Попри це, знаменитість продовжує роботу на телебаченні. Нещодавно ведучий пояснив, як йому вдається це поєднувати.

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