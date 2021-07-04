Ігор Ласточкін похизувався розкішним подарунком дружині на річницю стосунків

Гуморист потішив кохану новим авто.
Відомий український комік та переможець проєкту "Танці з зірками" Ігор Ласточкін нещодавно відсвяткував з дружиною 10 річницю стосунків.
У програмі "Світське життя" знаменитість розсекретив, що подарував коханій. Так, тренер "Ліги Сміху" презентував обраниці нове авто.
"Я їй замовив авто з Америки. Уже привезли, його там підшаманять зараз. Вона дуже давно просила, так вона їздить на моїй машині, а зараз буде на своїй. Я вважаю, що це розкішний подарунок", – розповів гуморист.
Зірка додав, що він не романтик, тому не влаштовує дружині милих побачень: "Ні-ні, ось ці зефірні історії – не моє".
Нагадаємо, раніше Ігор Ласточкін поміркував про кар'єру співака. Гуморист поділився, чому коміки йдуть у співаки.