Ігор Ласточкін прокоментував дебют Анни Трінчер як тренерки "Ліги Сміху": "Експертка з гумору"

Вже сьогодні, 1 листопада, о 20:00 на телеканалі ТЕТ відбудеться прем’єра нового сезону "Ліги Сміху. Волонтерський десант 4".

Проєкт оновив суддівський склад. У тренерських кріслах дебютують зірки шоубізнесу – ведучий Тімур Мірошниченко, співак Антон Вельбой, гуморист Юрій Великий, а також співачка та блогерка Анна Трінчер. Для виконавиці ця роль нова. Однак досвідчений і незмінний тренер "Ліги Сміху" Ігор Ласточкін зізнається, що артистці все вдається, і навіть жартома називає її головною експерткою проєкту.

Тренери "Ліги Сміху. Волонтерський десант 4"

"Експертка з гумору в нас Анічка Трінчер. Вона знає, як все будується, як робити сценарій, які жарти варті того, щоб прозвучати зі сцени, а які ні. Вона все контролює, я тільки їй до рота заглядаю", – з усмішкою говорить Ігор Ласточкін.

Сама ж Анна Трінчер офіційно пообіцяла "не стати крінжем сезону" й навіть звернулася до колег-гумористів з проханням наглядати за нею: "Коли я прийшла на першу репетицію, то сказала: "Хлопці, я новенька. Я можу в штангу давати, тупити жорстко. Будь ласка, скажіть мені на вушко, якщо це буде занадто, або підтримайте мене, мені це дуже потрібно".

Анна Трінчер на "Лізі Сміху. Волонтерський десант 4"

Співачка зізнається, що стати тренеркою проєкту, який ще кілька років тому дивилася по телевізору як глядачка, велика честь для неї. У "Лігу Сміху. Волонтерський десант 4" вона вкладає всю себе й неймовірно пишається бути серед кращих гумористів країни.

"Це честь і гордість для мене. У нас дуже класний тренерський склад. Я відчуваю, що всі ми на одному емоційному рівні, що ніхто не вимахується, не ставить себе вище команд та інших. Зі всіма дуже просто та легко спілкуватися. У нас немає конфліктів, ми підтримуємо одне одного. І неочікувано для мене самої, я вже дихаю цим проєктом. Це прекрасні емоції та маленьке життя", – прокоментувала Анна Трінчер.

Кадри з "Ліги Сміху. Волонтерський десант 4"

Нагадаємо, що "Ліга Сміху. Волонтерський десант" поєднує гумор з масштабними волонтерськими ініціативами та надає допомогу захисникам і захисницям України. За три попередні сезони командою проєкту було передано 130 FPV-дронів, 30 "мавіків" та 11 автівок, а переможці четвертого спецсезону повезуть військовим десятки безпілотників.

Дивіться "Лігу Сміху. Волонтерський десант 4" сьогодні та щоп'ятниці о 20:00 на телеканалі ТЕТ.

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