Ігор Ласточкін вперше розповів про батька і брата, що живуть у Росії: "Взагалі із ними не спілкуюсь"

Актор Ігор Ласточкін розповів, що не спілкується із батьком та рідним братом, які зараз живуть у Росії.

Повномасштабна війна в Україні поставила крапку у стосунках актора із рідними, які підтримали російську владу. Ласточкін зізнався, що остаточно перервав і без того напружене спілкування.

"Зараз взагалі з ними не спілкуюсь. З братом у нас такі стосунки - він дзвонить, аби тільки зайняти гроші. Чим би він не займався, він, так би мовити, неуспішна людина, тому що він ледар", - розповів Ласточкін Аліні Доротюк.

Фото: instagram.com/lastochkin_igor

Ситуація із батьком у родині актора також склала не найкраща. За словами актора, довгий час причиною сварок у родині була залежність тата від алкоголю.

"Батька мені доводилося році в 2015, коли я вже не їздив в Росію, лікувати від алкозалежності. Це було дуже дорого, я на це одноразово витратив багато грошей, але він вилікувався. Я з дитинства мріяв, щоб він кинув пити", - поділився зірка "Кварталу 95".

Проблеми із алкоголем залишили відбиток на родині Ігоря. Актор згадав, що у дитинстві батько часто влаштовував вдома безлад та сварки, приводив до дому безхатька та пару разів навіть підіймав руку на маму. І хоча батьки Ласточкіна зараз взагалі не підтримують зв'язок і живуть у різних країнах, вони досі не розлучилися офіційно. До того ж, після лікування у тата артиста з'явилася нова залежність.

"Він вилікувався, вже четвертий рік не вживає алкоголь. Але він це робив такий тривалий час, що здається, від мозку там нічого не залишилося. Він не вживає, але він одразу ж підсів на пропаганду і кожен день мені надсилав посилання на якихось "експертів", російських політологів. Я його питав, нащо він надсилає мені цю п*рашу?" - розповів Ласточкін.

З початком повномасштабної війни, батько і брат навіть не поцікавилися у Ігоря про його стан і що насправді відбувається в Україні.

"Вони мовчали, взагалі не писали. Я на другий чи на третій тиждень написав: "Ви, бл*ть, тварі! Вам взагалі пофіг, що тут відбувається? Що зі мною?". Вони мені сказали, що мама сказала мені не писати. Бо вона одразу зрозуміла, що я тут всіх їх хочу розірвати за їхню бездіяльність і боягузтво", - емоційно розповів Ласточкін.

Нагадаємо, що напочатку війни Ігор Ласточкін почав тролити росіян у своєму Instagram, знімаючи кумедні ролики про майбутнє РФ.

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