Ігор Ніколаєв переніс серйозну операцію та в тяжкому стані опинився в реанімації

Російський композитор Ігор Ніколаєв переніс серйозну операцію на серці.

Як повідомляють російські пропагандисти, музикантові зробили аортокоронарне шунтування. Операція на серці, яку переніс Ніколаєв, була неабияк ризикованою, але необхідною. У композитора діагностували порушення кровопостачання міокарда (закупорки судин).

Наразі музикант перебуває в реанімації під наглядом лікарів. Операцію Ніколаєв переніс задовільно. Його стан оцінюється, як стабільно тяжкий. Щоправда, артист вже може самостійно дихати та його відключили від апарату ШВЛ. Коли стан Ніколаєва покращиться, його переведуть з реанімації до звичайної палати.

Ігор Ніколаєв / Фото: instagram.com/igor_nikolaev_music

Зазначимо, Ігор Ніколаєв у тяжкому стані потрапив до лікарні 15 вересня. Музиканта екстренно госпіталізували через проблеми з серцем.

Нагадаємо, Ігор Ніколаєв від початку повномасштабного російського вторгнення не висловлював свою позицію та обрав мовчання. Однак на одному з концертів наприкінці 2022 року музикант у синьому костюмі вийшов на сцену зі співачкою Крістіною Орбакайте, яка була у жовтій сукні. У росіян це викликало справжню істерику, адже вони вирішили, що таким чином композитор підтримав Україну.

Ігор Ніколаєв та Крістіна Орбакайте

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